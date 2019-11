Una vita anticipazioni: Telmo spina nel fianco di Samuel, dimostrerà tutto?

Samuel pensava di aver fatto tutto nel migliore dei modi per tenere Padre Telmo lontano da Lucia e da Acacias 38 ma a quanto pare non è così. Le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani 12 novembre 2019 ci rivelano che cosa accadrà nel pomeriggio di Canale 5. Una nuova story line si sta tra l’altro sviluppando in questi giorni visto che ad Acacias 38 è arrivato Raul, il figlio di Carmen. La donna diversi scheletri nell’armadio, del resto come ricorderete, Ursula ha potuto minacciarla in più occasioni. E per evitare che tutti conoscessero la sua vera identità, Carmen ha sempre ceduto ai ricatti della Dicenta. La cosa strana è che adesso, proprio Ursula, si sta prendendo cura di suo figlio, una cosa che Carmen non può e non vuole accettare…Ursula prova a capire che fine abbia fatto Telmo, visto che a quanto pare il nuovo parroco potrebbe non volersi prendere cura di lei…

Ma scopriamo nel dettaglio la trama della puntata di Una vita in onda domani, ecco le anticipazioni per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 12 NOVEMBRE 2019

Raul scappa dalla soffitta e conosce Ursula, che si prende cura di lui.

Carmen scopre che Raul si sta nascondendo in canonica e, dopo aver discusso con Ursula, riesce a riportare il figlio in soffitta. Il ragazzo scrive tra l’altro una lettera al padre Javier, quest’ultimo recluso nel carcere di Huelva, e gli rivela che Carmen abita a calle Acacias.

Il piano di Samuel non va proprio come lui aveva immaginato visto che alla fine Telmo può tornare nel quartiere ma la cosa non sembra davvero andare a genio all’Alday. Lucia intanto continua a non ricordare e spiega all’uomo che, a differenza di Alica che è convinta di quello che dice, lei non può in nessun modo accusare Telmo di una cosa che non ricorda…Anche Celia e Felipe si rendono conto che questa storia ha diversi buchi neri e vogliono cercare di capire meglio quello che è successo a Lucia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5. Vi ricordiamo inoltre che questa settimana Una vita non andrà in onda al martedì sera su Rete 4. Appuntamento quindi solo nel pomeriggio di Canale 5.