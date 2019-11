Il segreto anticipazioni: Maria pensa di voler morire, resterà per sempre paralizzata ?

Elsa è davvero così malata da rischiare la vita? L’operazione che farà in qualche modo potrebbe permetterle di salvarsi? Potrà farla ? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata de Il segreto in onda domani 13 novembre 2019 e con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Come avrete visto in questi ultimi episodi purtroppo per Maria sono arrivate cattive notizie. La ragazza infatti ha scoperto quello che potrebbe succederle: rischia di restare per sempre paralizzata. Francisca e Raimundo provano a darle speranza ma non è semplice anche se Maria capisce che deve lottare per i suoi figli, visto che solo lei in qualche modo li può proteggere…Fernando Mesia è intenzionato a scoprire chi ha messo questa famosa bomba. Ma siamo sicuri che non sia stato lui? Severo ha finalmente confessato tutto a Carmelo e i due insieme provano a dimostrare quello che realmente è successo ma non è semplice…Intanto Prudencio ha capito di essere innamorato di Lola…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 13 NOVEMBRE 2019

Elsa e Isaac sono tornati dal viaggio con buone notizie. Pare ci sia la possibilità di fare una operazione che potrebbe salvare la vita a Elsa; ma ovviamente si tratta di una operazione molto costosa e loro non hanno i soldi. Tra l’altro Isaac aveva risparmiato del denaro per ripagare il debito con Matias ma Antolina, prima di andare via, si è portata tutto dietro lasciando il falegname al verde. Matias e Marcela vogliono comunque aiutare il loro amico e per questo propongono ad Adela e a Irene di fare una sorta di raccolta fondi magari anche con la loro associazione per aiutare Elsa…

La raccolta fondi ha subito iniziato perchè Elsa non ha molto tempo a sua disposizione e deve essere operata il prima possibile. La raccolta sembra andare subito bene tanto che Marcela porta le prime 1000 pesetas alla coppia. Ne servono però altre 3000.

Fernando continua a chiedere a Mauricio quali sono le novità sulle indagini ma pare che non ci siano tracce della persona o delle persone che hanno messo questa bomba…Anche Francisca, sempre più convinta che fosse lei il vero obiettivo, vuole capire chi ha messo questa bomba e vuole vendetta soprattutto per Maria.

Irene e Adela vorrebbero andare a far visita a Maria ma hanno paura che Francisca non la prenda bene. Del resto la donna è ancora convinta che sia stato Severo a mettere la bomba per vendicarsi di lei…Nonostante la vicinanza dei suoi bambini, Maria è scoraggiata e pensa che non resti altro da fare: lasciarsi andare e morire…Prudencio non sa come comportarsi con Lola visto che ha capito di essere innamorato di lei. Marcela se ne accorge…Tiburcio crede che sia arrivato il momento di una scelta per Saturnia: deve scegliere tra Onesimo e Meliton e smetterla di giocare con entrambi…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 13 novembre 2019 su Canale 5 come sempre alle 16,10 dopo Uomini e Donne.