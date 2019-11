Una vita anticipazioni: Padre Telmo cerca la verità, Samuel lo incastra di nuovo?

Torniamo ad Acacias 38 con le ultime notizie sulla soap di Canale 5 ma prima una nota di servizio: oggi 12 novembre 2019 Una vita non andrà in onda in prima serata su Rete 4. Salta questo martedì l’appuntamento con la soap spagnola. E a proposito di cambi di programmazione vi ricordiamo che da sabato andrà in onda anche Amici 19 per cui non vedremo Una vita al sabato pomeriggio. E adesso torniamo alle nostre anticipazioni: che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 13 novembre 2019? Come avrete visto negli ultimi episodi, nonostante il piano diabolico di Samuel, alla fine Padre Telmo è rimasto ad Acacias 38. Il sacerdote ha tutte le intenzioni di dimostrare che non ha nulla a che fare con le accuse fatte da Samuel: lui Lucia non l’ha mai sfiorata. Eppure sarebbe bastata solo una cosa da fare: visitare Lucia e capire se fosse ancora illibata. Ma Samuel ovviamente ha convinto la sua fidanzata a non farlo…

Telmo però non si arrende…Intanto ad Acacais 38 è arrivato Raul il figlio di Carmen che però non approva la nuova vita di sua madre…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 13 NOVEMBRE 2019

Carmen cerca di ricucire i rapporti con suo figlio ma Raul non accetta il fatto che sua madre possa fare la domestica. Il ragazzo quindi, scrive a suo padre per raccontargli quello che Carmen sta facendo. Nel frattempo Ursula adesso è rimasta da sola: senza la protezione di Telmo che ne sarà di lei? Il sacerdote però torna ad Acacias 38 perchè deve in tutti i modi dimostrare la sua innocenza e ha intenzione di farlo a tutti i costi. Samuel dal canto suo stenta a credere che Telmo, nonostante le accuse, sia riuscito a tornare ad Acacias 38 e pensa subito a come sbarazzarsi del prete…

Lucia non sa più come gestire la situazione. E’ davvero provata per quello che è accaduto e pensa di partire per andare qualche giorno lontano da tutti e da tutto. Celia e Felipe si rendono conto che Lucia sta nascondendo qualcosa, che forse vorrebbe anche dire ma al momento non sanno come aiutarla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 13 novembre 2019 su Canale 5.