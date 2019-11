Beautiful anticipazioni: Steffy e Liam di nuovo vicini, Hope trema

Zoe continua a credere che la presenza di suo padre a Los Angeles molto presto le darà dei problemi a Xander non ne comprende il motivo. La ragazza sembra essere comunque molto preoccupata. Intanto suo padre si avvicina a Taylro che ne sembra essere affascinata, tra di loro potrebbe succedere qualcosa? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 14 novembre 2019.

Pronti per scoprire quale sarà la decisione di Brooke e di Bill? La Logan vuole che la ex moglie di Ridge paghi per quello che ha fatto. Brooke vuole che Taylor sia allontanata il prima possibile dalla vita delle persone a lei care e per questo cerca di convincere Bill, che cosa succederà adesso?

Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 14 NOVEMBRE 2019

Il ritorno di Taylor ha cambiato in qualche modo gli equilibri. Infatti negli ultimi giorni Liam si è dedicato molto a Steffy e alla piccola Kelly, per capire anche come la nonna si stesse ambientando in casa. Hope non sa che Liam è molto preoccupato e che per questo si sta interessando alla cosa. La ragazza però inizia a credere che Liam si stia nuovamente avvicinando alla sua ex e la cosa la preoccupa anche parecchio…Nel frattempo sua madre sta cercando di convincere Bill che Taylor va fermata e per farlo bisogna denunciarla…Steffy invece pensa che sua madre abbia solo bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la giusta serenità e allora potrà essere una nonna perfetta e fare quello che fino a questo momento, almeno per Kelly non ha fatto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 14 novembre 2019. Come sempre la soap ci aspetta alle 13,40 su Canale 5.