Il segreto anticipazioni: Elsa si salverà con l’operazione miracolosa? E Maria, che ne sarà di lei?

Come abbiamo visto negli ultimi episodi de Il segreto da Puente Viejo arrivano sia buone che cattive notizie. Purtroppo per Maria non sembrano esserci speranze: la ragazza pare sia destinata a restare sulla sedia a rotelle. Per fortuna però sono almeno migliorate le condizioni di salute di Matias: la sua operazione infatti è andata molto bene. E ci sono anche buone notizie per la salute di Elsa: a quanto pare infatti grazie a una operazione la ragazza potrebbe salvarsi. Ma scopriamo quello che succederà nelle prossime puntate de Il segreto iniziando dalla trama della puntata di domani 14 novembre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 14 NOVEMBRE

Mauricio non ha permesso ad Adele e Irene di entrare in casa, le due signore volevano fare visita a Maria ma visto che la signora pensa che sia stato Severo a mettere la bomba, è chiaro che non voglia vederla in casa sua. Le due donne quindi non possono fare altro che tornarsene a casa. Maria intanto è ancora molto depressa per quello che ha scoperto ma sembra che Fernando riesca in qualche modo a darle conforto. Francisca invece vuole scoprire che cosa è successo davvero il giorno del matrimonio ed è convinta che sia stato Severo a ordire il tutto.

Prudencio ha paura che Lola in qualche modo possa non ricambiare i sentimenti che prova. Poi però si decide a chiederle di fare una passeggiata insieme a la ragazza accetta!

In paese intanto si organizza la proiezione del film che è stato girato a Puente Viejo con Marianna protagonista. Marcela pensa che sia un buon metodo per raccogliere i fondi per l’operazione di Elsa. Invita anche Lola a partecipare coinvolgendo anche i clienti della cantina. Lola quindi ne approfitta per parlare con Marcela del suo appuntamento. Da quando ha chiuso la storia con il suo fidanzato non è più uscita con nessuno e adesso è un po’ preoccupata…

Elsa è felice perchè non si aspettava che in paese ci fossero tante persone pronte ad aiutarla. E invece per lei e per Isaac si presentano molte persone a vedere il film e a dare anche un piccolo contributo economico…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 14 novembre 2019 su Canale 5.