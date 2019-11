Il segreto anticipazioni: l’inaspettato ritorno di Antolina rimescola le carte

Vi avevamo detto che quello di Antolina non sarebbe stato un addio ma solo un arrivederci e infatti, nelle prossime puntate de Il segreto, succederà quello che forse molti si aspettavano! Antolina torna a Puente Viejo. Ma con quale coraggio la donna si presenterà di nuovo in paese? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 15 novembre 2019. Nella prossima puntata della soap infatti capiremo che cosa succederà molto presto nella vita di Isaac e di Elsa che stanno cercando di raccogliere i soldi che servono alla Laguna per la sua operazione. Il tempo stringe ed Elsa rischia con i giorni che passano. Ma che cosa c’entra il ritorno di Antolina con la salute di Elsa e con la sua operazione? Ricorderete che Isaac, aveva messo da parte del denaro e che Antolina glielo aveva portato via. La donna è tornata per ridare quei soldi?

Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 NOVEMBRE 2019

Francisca non ha prove del coinvolgimento di Severo nell’attentato, ma sentenzia egualmente la morte dell’imprenditore e prepara un folle piano con l’aiuto di Mauricio. Raimundo, captate le intenzioni della donna, parla a muso duro con Francisca e le fa promettere che non agirà finché non sarà stata dimostrata la colpevolezza del Santacruz.

La proiezione del film in piazza è un grande successo ma Elsa è preoccupata del fatto che molte persone si siano sacrificate per lei con queste donazioni. Isaac le dice che però adesso lei deve pensare alla sua salute e deve quindi accettare l’aiuto di tutti. Mentre Matias e Marcela fanno i soldi delle donazioni, arriva qualcuno di inaspettato. E’ Antolina che è tornata in paese…

Dolores è convinta del fatto che Hipolito e Gracia vogliano trasferirsi lontano dal paesello e medita, per questo, di rapire Belen. Prudencio invece vede Lola piangere ma la ragazza non vuole confidarsi con lui. Fernando si prende cura di Maria che in questo momento sembra davvero avere tanto bisogno di lui.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani. Vi ricordiamo che sabato invece la soap spagnola non andrà in onda. Nel pomeriggio di Canale 5 torna Amici 19.