Una vita anticipazioni: Telmo cerca Alicia per dimostrare a Lucia la sua innocenza

Samuel non si sarebbe di certo aspettato il gran ritorno di Padre Telmo, accolto tra l’altro da tutti gli abitanti di Acacias 38 con grandissimo entusiasmo. Che cosa succederà quindi adesso, quali mosse farà Samuel per liberarsi del suo avversario che è davvero un osso duro da battere? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap di Canale 5 in onda domani 15 novembre 2019.

A proposito del fine settimana vi raccontiamo anche che Una vita dal 16 novembre 2019 non andrà in onda al sabato. Infatti da questa settimana va in onda su Canale 5 al sabato pomeriggio la nuova edizione di Amici.

Ma torniamo ad Acacias 38 con le anticipazioni e le news che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Una vita, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 15 NOVEMBRE 2019

Flora dopo aver trovato l’anello di Pena continua a credere che l’uomo le stia per chiedere di diventare sua moglie, potrebbe essere solo una illusione? Raul incomincia a vedere con occhi diversi Carmen, ma fa fatica a dimostrarle l’affetto che prova per lei. Celia non capisce per quale ragione Lucia voglia allontanarsi momentaneamente da Acacias e, come se non bastasse, nota che la cugina ha iniziato a trattare Padre Telmo con freddezza. Ursula si interessa a Raul, scatenando l’ira di Carmen.

Celia e Felipe si rendono conto che Lucia non sta raccontando tutto ma non sanno dove stia la verità e non sanno come fare per comprendere cosa stia passando davvero nella testa della ragazza…Padre Telmo dal canto suo vuole capire per quale motivo Lucia si sia allontanata da lui e per questo chiede a Ursula di aiutarlo. Deve trovare Alicia e comprendere cosa è stato detto a Lucia e per quale motivo, anche se immagina già chi ha tramato tutto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5, appuntamento come sempre alle 14,10.