Il segreto anticipazioni, salta la puntata di sabato: Francisca farà uccide Severo? Antolina è sincera o finge?

Salta la puntata de Il segreto il 16 novembre 2019: questa è la prima nota di servizio. Infatti da questa settimana al sabato pomeriggio la soap spagnola non andrà in onda. La programmazione di Canale 5 cambia al sabato: arriva Amici per cui Il segreto e Una vita non vanno in onda. Ma per chi ama la soap nel fine settimana, c’è sempre la domenica. E infatti ecco per voi le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domenica 17 novembre 2019. Come avrete visto grande colpo di scena: a Puente Viejo ha fatto il suo ritorno Antolina. Ma che cosa vuole da Isaac ed Elsa? Antolina, lo ricordiamo, se n’è andata portando via circa 1200 pesetas che ora sarebbero molto utili a Elsa per la sua operazione…

Scopriamo quindi le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domenica.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 17 NOVEMBRE 2019

Il ritorno di Antolina lascia tutti senza parole. Non si riesce a credere quale sia il motivo per il quale la donna ha deciso di tornare. Isaac non sa che cosa pensare ma Antolina dà un motivo. Ha saputo che Elsa sta molto male e si è sentita in colpa per aver preso i soldi. Antolina quindi dice di esser pronta a ridare il denaro che ha preso in modo che la sua ex padrona possa farsi operare. Isaac non sa come gestire la cosa e ha paura che Elsa si senta male sapendo che Antolina è tornata. Ma la notizia si diffonde anche perchè Dolores ha saputo di questo ritorno…

Pur non avendo prove dell’effettiva colpevolezza di Severo nell’attentato che è costato a Maria la perdita dell’uso delle gambe, Francisca sentenzia la condanna a morte dell’imprenditore e coinvolge Mauricio nella scomoda questione. Raimundo non è d’accordo e tenta invano di convincere la moglie a non farsi giustizia da sola. Carmelo si rende conto che Severo sta rischiando grosso e pensa che ci sia una sola cosa da fare: cambiare le prove per questo deve eliminare l’impronta digitale che potrebbe incastrare il Santa Cruz…

Onesimo e Meliton sono ancora in rotta di collisione a causa di Saturna, la quale continua ad approfittarsi dei due uomini per vendere tutti i suoi pesci. Neppure l’intervento di Tiburcio ha cambiato le cose…Finalmente Lola decide di raccontare a Prudencio quello che le è successo davvero. Il suo fidanzato l’ha lasciata ma adesso sta per sposare sua sorella…

Appuntamento quindi a domenica con una nuova puntata de Il segreto.