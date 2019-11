Una vita non va in onda sabato, si torna domenica: un nuovo diabolico piano per ingannare Lucia

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita. Iniziamo però con una precisazione: Una vita non andrà in onda il 16 novembre 2019. La programmazione di Canale 5 al sabato cambia. Infatti da questa settimana andrà in onda Amici 19. Per cui non c’è spazio per tutte le soap che vediamo giornalmente. La nuova programmazione infatti prevede la messa in onda di Beautiful alle 13,40. Poi andrà in onda Amici 19 che prende quindi il posto di Una vita ( che salta l’appuntamento delle 14,10). E non va in onda neppure Il segreto. Dopo Amici infatti arriva direttamente Verissimo.

Ma adesso torniamo alle anticipazioni: che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica? La soap spagnola ci aspetta alle 15,30 con il primo episodio mentre il secondo va in onda alle 16,30. A seguire Il segreto. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap spagnola, Lucia è ancora triste perchè non sa a chi credere e che cosa fare dopo quello che è successo con padre Telmo. Samuel dal canto suo cerca ancora di sbarazzarsi del prete per arrivare ai soldi di Lucia…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

Flora non accetta che Peña abbia deciso di trasferirsi momentaneamente in Africa per portare a termine la missione scientifica intrapresa dal padre Cesar. E pensare che la ragazza credeva che le stesse per chiedere di diventare sua moglie…Venancio, il proprietario della scuola di disegno, rivolge delle esplicite lusinghe a Susana. Inigo si schiera dalla parte di sua sorella e pensa che Pena non dovrebbe partire. Flora si confida con Lolita che cerca di comprendere il perchè del viaggio in Africa.

Raul ruba una statuetta preziosa da casa di Samuel, al fine di rivenderla, ma cambia idea appena Carmen lo esorta a non diventare un delinquente come suo padre Javier. Carmen ha davvero intenzione di lasciarsi il passato alla spalle e spera che suo figlio possa capire quelle che sono le sue intenzioni e decidere di restare lo stesso al suo fianco.

Il priore Espineira suggerisce a Samuel di diventare un suo alleato in modo tale che, insieme, possano sottrarre a Lucia l’eredità dei Marchesi di Valmez…Ma che cosa succederà davvero? Telmo ha capito che Alicia ha solo manipolato Lucia ma che non ha la minima prova di dimostrare quello che dice visto che non è vero. Il prete pensa a come agire perchè si rende conto che Samuel è un avversario difficile da battere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica!