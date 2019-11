Beautiful anticipazioni: inizia la guerra con Hope e Brooke intenzione ad allontanare per sempre Taylor

Taylor prova a chiarire la sua posizione con Brooke per il bene di tutti. Non vuole più fare la guerra adesso ha ritrovato la giusta serenità e spera di potere essere una brava nonna. Anche Liam vorrebbe, per il bene di tutti, che Hope si fidasse del suo giudizio ma a quanto pare la ragazza in questo momento non è serena. Che cosa succederà a Los Angeles? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 18 novembre 2019. Come inizia la nuova settimana in compagnia della soap di Canale 5?

Per una coppia in difficoltà, quella formata da Liam e Hope, ce n’è invece un’altra che vive serenamente il suo rapporto. Parliamo di Wyatt e Sally che si amano come il primo giorno…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 NOVEMBRE 2019

La tensione tra Hope e Steffy cresce; la giovane Logan non vuole che Taylor frequenti la figlia che sta per avere e pone a Steffy un ultimatum: le loro figlie potranno crescere come sorelle solo senza il coinvolgimento di Taylor. Hope non se la sente di dare a Taylor una seconda possibilità e neppure le parole di Liam servono a cambiare le cose. Inoltre Hope è pronta a fare il suo ultimatum: questa volta Liam deve decidere da che parte stare perchè lei vuole mettere un punto a questa storia e non vuole che Taylor faccia parte della sua vita. Steffy prova a far ragionare Hope ma non ci riesce.

E nello stesso momento Brooke si sta giocando una nuova carta: vuole che Bill denunci Taylor per quello che ha fatto ma l’imprenditore non se la sente. Questa volta non può andare incontro alla richiesta della donna che forse ama ancora…

Dopo aver ricevuto il rifiuto di Bill, Brooke decide di puntare su Liam: forse sarà più semplice convincere il giovane di quello che potrebbe succedere…Brooke però non sa che questa conversazione è stata sentita da una persona molto vicina a Taylor…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 18 novembre 2019. Non perdete la puntata perchè ne vedremo davvero delle belle…