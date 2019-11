Il segreto anticipazioni: Elsa si salverà grazie all’operazione? Antolina è davvero cambiata?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto. Come avrete visto negli ultimi episodi è successo davvero di tutto a Puente Viejo e noi come sempre facciamo il punto della situazione prima di passare alle anticipazioni della puntata di domani 18 novembre 2019.

Inaspettatamente, contro ogni previsione, è tornata Antolina. La donna pare essere molto dispiaciuta per quello che ha fatto e manifesta la sua intenzione di voler ridare il denaro che ha rubato a Isaac perchè sa che adesso serve per l’operazione di Elsa. Ma siamo davvero sicuri che Antolina sia cambiata? La donna sta davvero dicendo la verità oppure ancora una volta mente e sta tramando qualcosa?

Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di domani. Eccole per voi!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 NOVEMBRE 2019

Carmelo e Severo sembrano aver portato a termine il loro piano e sono convinti che adesso non ci siano prove che possano dimostrare il legame di Santa Cruz alla bomba. Adela però inizia a credere che c’è forse qualcosa di cui non si stanno rendendo conto…Maria non riesce a darsi pace ed è scontrosa con tutti. Sembra poi dipendere dalle persone intorno a lei. Raimundo rimprovera Francisca e le fa notare che sta cercando di manipolare Maria ma questo non è l’atteggiamento giusto verso una ragazza che deve trovare di nuovo la voglia e la forza di vivere…

Dopo aver parlato da solo con Antolina, Isaac decide di fidarsi di lei. In questo momento tra l’altro, lui ed Elsa hanno bisogno di soldi, anche un giorno sprecato potrebbe cambiare le cose. Ma quando il falegname ne parla con Elsa, lei si rifiuta categoricamente di accettare questo denaro. Allora Isaac chiede a Marcela e a Matias di mediare per farle capire che dovrebbe accettare l’offerta.

Lola e Prudencio cercano di far finta di nulla dopo il bacio che c’è stato tra di loro ma è chiaro che provino qualcosa…Lola ne parla con Marcela e le dice di aver sentito le farfalle nello stomaco e anche Prudencio a quanto pare è molto felice per quello che è successo. Sta per nascere una nuova coppia?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 18 novembre 2019 su Canale 5.