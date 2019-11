Beautiful anticipazioni: Hope e Brooke vogliono “far fuori” Taylor, che faranno?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella prossima puntata? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 19 novembre 2019. Avrete visto che negli ultimi episodi la story line principale è stata quella dedicata a Taylor. Mentre Steffy vorrebbe avere sua madre in casa, per darle modo di ritrovare pace e serenità, Brooke e Hope sperano che se ne possa andare via il prima possibile. Hope inizia a credere che Liam ancora una volta possa voler tornare con Steffy e gli dice che se è questo quello che vuole, è libero di farlo…Allo stesso tempo Brooke ha cercato in tutti i modi di costringere Bill a denunciare Taylor ma l’imprenditore ha deciso di non farlo e non sembra avere intenzione, in questo caso, di soddisfare le richieste di Brooke…Hope fa notare a liam che Steffy potrebbe non essere lucida in questa situazione visto che ha chiesto a sua madre di trasferirsi senza neppure chiedere il suo parare…

E adesso che cosa succederà? La Logan pensa che Taylor sia un pericolo per tutti, in particolare per sua figlia Hope. Quale sarà quindi la sua prossima mossa? Scopriamolo con le anticipazioni per il 19 novembre 2019, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 NOVEMBRE 2019

Brooke capisce che Bill non potrà aiutarla con Taylor ma non si arrende. Vuole essere tranquilla e non vuole che sua figlia o la nipote che sta per nascere in qualche modo rischino per colpa di una pazza. Taylor nel frattempo sembra aver accettato la proposta di Steffy anche perchè nella sua vita è entrato un uomo misterioso!

Brooke e Hope sono convinte che Taylor debba andare via il prima possibile e pensano che sia un pericolo. Il padre di Zoe ascolta per caso una conversazione tra le due e capisce che Taylor ha bisogno di aiuto e pensa a come darsi da fare…Nel frattempo continuano le discussioni tra Emma e Xander, la ragazza è ancora gelosa di Zoe…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 19 novembre 2019 su Canale 5.