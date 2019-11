Il segreto anticipazioni, Lola lavora per Francisca: sta solo prendendo in giro Prudencio?

Tutti i personaggi che arrivano a Puente Viejo hanno dei segreti e fino a questo momento non ci siamo chiesti che cosa nasconda Lola nel suo passato. A quanto pare però il grande segreto di Lola potrebbe essere presto scoperto. Il pubblico che segue Il segreto del resto ormai conosce bene le dinamiche ed è chiaro quasi a tutti che Lola possa essere in qualche modo al soldo di Francisca. Anche lei come Marchena lavora per la Montenegro? Scopriamo tutti i dettagli di questa vicenda, e delle altre, con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 19 novembre 2019.

Isaac ed Elsa cercando i mettere insieme i soldi per l’operazione che serve alla ragazza per salvarsi la vita…Ce la faranno?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 NOVEMBRE 2019

Isaac sa che Elsa non avrebbe voluto accettare i soldi di Antolina ma alla fine ha scelto per lei. In fondo quelli erano soldi suoi che Antolina aveva rubato. Elsa però pensa che non sia solo un atto di generosità e non capisce quello che sta succedendo. Ma per Isaac adesso la cosa importante è avere tutti i soldi, anche se in realtà mancano circa 1000 pesetas. Inizia a pensare che potrebbe chiedere un prestito a Prudencio anche se non ha molto da dare come garanzia…

Arriva finalmente il verdetto sulle impronte ritrovate che a quanto pare non sono quelle di Severo. Nessuno immagina però quello che il Santa Cruz e Carmelo hanno fatto. Inoltre il sindaco se la deve vedere con un nuovo problema inaspettato…Ma se per Cifuentes le impronte non sono quelle di Severo, alla Villa invece Mauricio mostra quello che ha scoperto a Francisca che è sempre più convinta che sia stato Severo a mettere la bomba e inizia a pensare alla sua vendetta.

Lola e Prudencio sono molto tesi dopo il bacio che c’è stato tra di loro e non sanno come comportarsi. La ragazza però, dopo che Mauricio è passato alla taverna, continua a fare delle domande a Prudencio che riguardano Francisca. Come mai è così curiosa, che legame c’è tra lei e la Montenegro? E’ possibile che anche Lola come Marchena stia lavorando per Francisca?

Fernando fa visita a Maria e le dice che è in contatto con uno specialista che forse potrebbe trovare una cura per ridarle la possibilità di camminare…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.