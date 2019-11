Una vita anticipazioni: chi ha ucciso Gutierrez, che cosa farà adesso Telmo?

Samuel non sembra avere nessuna intenzione di perdere la sua battaglia contro Padre Telmo e vuole trovare tutte le prove utili per dimostrare a Lucia che è lui a dire la verità e che lei una volta per tutti farebbe bene a fidarsi. Ma Telmo non ci sta ed è intenzionato a dimostrare di essere innocente. Per farlo quindi ha cercato la sola persona che potrebbe dargli una mano. Parliamod i Gutierrez che a quanto pare, come abbiamo visto nell’ultimo episodio di Una vita, ha intenzione di dare il suo aiuto al sacerdote. Che cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 20 novembre 2019. Pronti per scoprire quelle che sono le ultime news da Acacias 38?

Padre Telmo in confessione ascolta le parole di Cesario che si dice pentito di tutto quello che ha fatto. Ma siamo davvero sicuri che l’uomo non lavori più al fianco di Samuel? Nel frattempo Lucia continua a essere ignara di tutto e non sospetta dell’Alday….

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 20 NOVEMBRE 2019

Ursula mette in guardia Telmo e lo invita a non fidarsi di Cesario che potrebbe essere ancora una volta manipolato da Samuel…Gutierrez non si presenta all’incontro con Padre Telmo; qualche istante dopo, la carrozza dell’uomo arriva a calle Acacias: qualcuno ha ferito a morte il cocchiere. Il sacerdote non ha quindi nessuna pista per incastrare Samuel. Carmen continua ad avere problemi con suo figlio che all’improvviso scompare nel nulla…Ancora una volta Samuel sembra aver fatto la giusta mossa. Cosa farà adesso Telmo? Lucia si renderà conto che in questa vicenda troppe persone coinvolte stanno scomparendo nel nulla e non solo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 20 novembre 2019. Vi ricordiamo che questa settimana Una vita non va in onda in prima serata. Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata della soap di Canale 5.