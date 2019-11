Beautiful anticipazioni, Steffy vuole un’altra figlia: è l’inizio di una story line che ci lascerà senza parole

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful e vi consigliamo di non perdere gli episodi in onda alla fine del mese di novembre. Da queste puntate infatti prenderà il via una story line che durerà per diversi mesi e che coinvolgerà molte persone che seguiamo con affetto! Una story line ricca di colpi di scena che farà soffrire diverse persone…Ma torniamo a concentrarci sulla trama della puntata di Beautiful di domani 21 novembre 2019, che cosa sta per succedere? Come andrà a finire la guerra appena iniziata tra Hope e Steffy a causa di Taylor? Liam cerca in tutti i modi di rassicurare Hope, le dice che la ama, che vuole fare una famiglia con lei… Lo scopriamo con le ultime news, eccole per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 NOVEMBRE 2019

Hope è stata più che chiara con Liam: in passato ha molto sofferto a causa di Steffy e della sua famiglia ma adesso non ha più intenzione di essere messa sempre in secondo piano. Per cui è arrivato il momento di smetterla di giocare all’allegra famiglia. Hope è chiara e Liam sembra essere molto turbato da questo improvviso cambiamento di sua moglie. Ma la ragazza ha davvero paura che la presenza di Taylor complichi tutto e mette quindi le cose in chiaro.

Nel frattempo il Natale si avvicina e Steffy inizia a pensare che sarebbe bello allargare la famiglia per il bene della piccola Kelly. Ben sapendo che non ha un uomo nella sua vita pensa che la soluzione migliore sarebbe quella di adottare un bambino…

Questa decisione di Steffy cambierà la sua vita ma anche quella delle persone intorno a lei e ci porterà in un vortice di eventi del tutto inattesi che lasceranno il pubblico senza parole…Intanto Taylor sembra potersi godere la vita insieme a Steffy senza che Bill cambi idea sul suo conto…Sarà così? La psicologa tra l’altro sembra avere anche un nuovo alleato: è Reese.

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli, vi terremo aggiornati anche su quella che sarà una vicenda davvero pazzesca!