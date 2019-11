Il segreto anticipazioni, Lola è una spia di Francisca ma si sta davvero innamorando di Prudencio?

Quante cose stanno succedendo e devono ancora accedere a Puente Viejo! Non mancano quindi le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 21 novembre 2019. Che cosa succederà in Spagna? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio da Puente Viejo. A grande sorpresa in queste puntate abbiamo scoperto che Lola lavora per Francisca, chi lo avrebbe mai detto! Ma la ragazza sta mentendo anche a Prudencio circa quello che prova per lui? Il giovane Ortega non ha mai sospettato che Marchena lavorasse per Francisca e mai si immaginerebbe che anche Lola lo sta tradendo. Ma per quale motivo Lola lavora in segreto per Francisca? Scopriamo maggiori dettagli con le anticipazioni per la puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 21 NOVEMBRE 2019

Isaac, avendo messo da parte quasi 3000 pesetas per l’operazione di Elsa, decide di chiedere gli altri soldi a Prudencio, ben sapendo però che non ha nulla da dare come garanzia. Il giovane però sembra accettare la richiesta. A questo punto quindi Lola gli chiede come mai abbia accettato di dare il denaro a Isaac che di certo non ha garanzie per il futuro. Prudencio le spiega che l’amore in questi casi è la migliore garanzia. La ragazza sembra essere destabilizzata. E poi prova a parlare di quello che sente per Prudencio con Marcela, che si è molto avvicinata a lei in questo periodo. Nessuno però potrebbe mai immaginare che Lola in realtà sta lavorando in gran segreto per Francisca e che ogni giorno va alla Villa per fare rapporto di quello che sta succedendo…

A quanto pare Lola ha il compito di sedurre Prudencio ma non può innamorarsi di lui, in questo Francisca sembra essere stata chiara. Ma siamo sicuri che Lola non abbia già perso la testa per il giovane Prudencio che a sua volta sembra essere innamorato di lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.