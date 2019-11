Una vita anticipazioni, il debito di Samuel aumenta: riuscirà davvero a sposare Lucia?

Padre Telmo ha perso l’occasione di parlare con una persona che forse avrebbe potuto dimostrare la sua innocenza e il coinvolgimento di Samuel nella tresca organizzata ai suoi danni. Ma Gutierrez è morto e adesso non c’è nessuno che può testimoniare a suo favore. Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 21 novembre 2019. Le ultime news da Acacias 38 ci rivelano che Samuel non ha ancora convinto Lucia a diventare sua moglie ma i giorni passano…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 21 NOVEMBRE 2019

Samuel riceve la visita dello strozzino al quale si è rivolto. Il tempo passa e il suo debito è ancora più grande. Samuel gli spiega che non ci saranno problemi visto che sta per ereditare una fortuna ma l’uomo gli fa notare che questo matrimonio non è ancora avvenuto. Vuole comunque i soldi il prima possibile…

Alla morte di Gutierrez, Cesareo si mostra scuro in volto, cosa che porta Telmo a pensare che il guardiano sappia più del dovuto riguardo il triste accaduto. Sembra proprio che l’uomo voglia dire qualcosa a Telmo, forse anche confessare un omicidio ma non lo fa. Nel frattempo ad Acacais 38 c’è ancora Alicia che è stata accolta su richiesta di Lucia da Felipe e Celia. La ragazza trascorre molto tempo con lei. E sembra credere sempre di più alle parole di Samuel mentre si allontana da Telmo che non ha ancora dimostrato la sua innocenza…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.