Il segreto anticipazioni: Severo confessa, cosa farà adesso Raimundo?

Che cosa accadrà nella puntata de Il segreto in onda domani 22 novembre 2019? Per Severo è arrivato il momento di confessare quello che era il suo piano per distruggere il silos visto che tutte le prove portano a lui? Ma la bomba esplosa al matrimonio ha qualcosa a che fare con il piano di Severo? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della soap in onda domani su Canale 5, pronti per le ultime news dalla Spagna?

Mentre Francisca pensa alla sua vendetta Severo capisce che è arrivato il momento di fermarsi e raccontare almeno a Raimundo quello che è accaduto. Con questa confessione firma la sua condanna o si salverà grazie all’Ulloa? Lo scopriamo con la trama della puntata di domani, ecco per voi le news.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 22 NOVEMBRE 2019

Lola ha incontrato Francisca per la quale lavora ed è stata pagata per quello che sta facendo. Così una volta tornata da Matias estingue il suo debito. Il ragazzo pensa che adesso Lola lascerà il lavoro ma a quanto pare anche lei prova qualcosa. Si tratta ancora di un inganno o semplicemente anche Lola si è innamorata di Prudencio? Ma cosa succederà se il giovane scoprirà il grande inganno?

Severo con il cuore in mano decide di raccontare tutto quello che è successo a Raimundo. Gli dice del silos, della bomba ma gli spiega anche che le impronte sui materiali non significano nulla. Lui voleva distruggere il silos con il riso non avrebbe mai messo la bomba al matrimonio. Raiumundo sembra credere alle parole di Severo e decide di raccontare tutto a Francisca. La donna non riesce invece a comprendere come sia possibile che suo marito creda al Santa Cruz.

Elsa e Isaac sono invece finalmente pronti per partire, hanno tutto quello che serve e adesso non possono che essere fiduciosi in vista di questa operazione che dovrebbe salvare la vita alla ragazza. Antolina invece si è fermata a Puente Viejo ma al momento nessuno ha capito da che parte sta la ragazza…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 22 novembre 2019.