Beautiful anticipazioni: Hope vuole Taylor lontana da Los Angeles, lei si vendicherà e come?

Nervi tesi a Los Angeles in particolare nella famiglia Spencer-Logan. Tra Liam e Hope continuano a esserci diversi problemi e, nonostante le feste di Natale che si stanno avvicinando, il clima non migliora le cose, anzi. Hope non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa questa volta da Steffy. E se da un lato riesce a comprendere i suoi motivi di figlia, non può accettare che Taylor faccia parte della vita di Kelly e di sua sorella. Non riesce a pensare che, le due sorelline insieme possano essere accudite da Taylor…Che cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful in onda sabato 23 novembre 2019 su Canale 5? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap! Vi ricordiamo che al sabato, andrà in onda solo Beautiful mentre Una Vita e Il Segreto ci aspettano domenica!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 23 NOVEMBRE 2019

Reese ha ascoltato la conversazione tra Brooke e sua figlia e pensa che Taylor in questo momento abbia bisogno di un valido alleato. Hope non sembra essere intenzionata a passare le feste di Natale a Casa Forrester se c’è anche Taylor. Liam non riesce a comprendere tutto questo astio nei confronti di Hope ma la ragazza, viste le minacce fatte da Taylor solo qualche giorno prima, ha sicuramente tutte le sue ragioni.

Ma ci sono anche altri grandi problemi di coppia. Pare infatti che sia arrivato il momento dei divorzio per Maya e Rick, di loro non si è molto parlato nelle ultime settimane, sono stati messi un po’ in secondo piano…Hope sta giocando con il fuoco perchè Taylor potrebbe decidere di vendicarsi, lo farà?

Tutto questo e molto altro quindi nella puntata di Beautiful di domani 23 novembre 2019. Appuntamento alle 13,40 come sempre su Canale 5. Vi ricordiamo invece che la puntata della domani ci aspetta alle 14.