Il segreto anticipazioni, Francisca si vendica di Severo facendo del male a Irene, chi muore?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domenica 24 novembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap. Elsa sta per essere operata, che cosa ne sarà di lei? Prudencio scopre che Lola è una persona al servizio di Francisca? E che cosa succederà adesso a Severo? L’uomo ha confessato di aver pensato di far esplodere il silos negando però di non aver messo la bomba alle nozze. Raimundo gli crede ma Francisca no. Quale sarà la vendetta della donna?

Ecco per voi le ultime news da Puente Viejo e la trama della puntata della soap per la puntata di domenica 24 novembre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

Irene e Adela non credono che Francisca perdonerà Severo per quello che ha fatto e le due donne non sbagliano. Francisca sta preparando la sua vendetta senza che Raimundo sappia nulla. Approfittando di un viaggio fuori da Puente Viejo, la donna compra anche una sedia a rotelle per Maria. E’ arrivato per lei il momento di lasciare il letto e affrontare la vita reale.

Raimundo rassicura Carmelo e Severo. Francisca ha capito che non avevano intenzione di fare del male a nessuno e ha accettato questa storia, non farà del male per vendicarsi. Ma si sbaglia…

Maria dopo aver ricevuto le buone notizie da Fernando, cambia umore. Riceve anche una visita di Don Berengario e si scusa per il suo atteggiamento. Stava davvero molto male. Mentre Francisca continua a tenere sotto osservazione Fernando, il Mesia fa lo stesso con Francisca e sembra aver capito quello che vuole la donna. Farà del male a Irene e Adela: è questa la sua vendetta.

Per Elsa è arrivato il momento dell’operazione: i dottori sono fiduciosi anche se potrebbe succedere di tutto. Marcela intanto sembra essere colpita dal gesto di Antolina e le concede di restare alla locanda. Matias e Consuelo però non sono convinti di questo cambiamento improvviso e decidono di non perdere d’occhio la donna. Antolina si offre anche di aiutare Consuelo con le faccende della locanda ma lei non si fida e non accetta il suo aiuto. Isaac intanto aspetta notizie dal dottore…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che andrà in onda domenica alle 16,30 subito dopo Una Vita. A seguire invece ci sarà una nuova puntata di Domenica Live.