Una vita anticipazioni, si torna domenica: Cesario smaschera Samuel? Javier farà del male a Carmen?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 24 novembre 2019? Lo scopriamo con le anticipazioni e con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda nella domenica pomeriggio di Canale 5. Come avrete visto nelle ultime puntate, tiene banco l’omicidio di Gutierrez, Padre Telmo sa che dietro la morte del cocchiere c’è Samuel ma non ha nessuna prova per dimostrarlo. Il solo che potrebbe rivelare tutte le malefatte dell’Alday è Cesario che però non trova il coraggio di raccontare tutto quello che sa. Anche per lui potrebbe arrivare una morte improvvisa?

Scopriamo quindi la trama della puntata di Una vita in onda domenica 24 novembre 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019

Dopo avergli chiesto un ulteriore prestito, Samuel ringrazia Jimeno Batán per avere eliminato l’autista Gutierrez. Lo strozzino vuole però delle rassicurazioni ed esige che l’Alday sposi quanto prima Lucia per entrare in possesso della sua eredità e colmare il debito contratto con lui.

Cesareo si rende conto delle mosse criminali di Samuel e si confida con Telmo, promettendogli che andrà a denunciare il signorino alla polizia. Alla fine quindi Telmo sembra essere davvero riuscito a convincere Cesario a fare quello che è giusto ma sa bene che il tempo stringe. Lucia infatti si fida sempre di più di Samuel che sembra vantarsi anche di avere del denaro e non si mostra debole agli occhi di Lucia per non farle credere che la sta sposando solo per i soldi.

Trini decide di iscriversi al concorso di dolci in compagnia di Casilda. Carmen racconta a Raul per quale motivo ha deciso di fuggire dalle angherie del marito Javier. Quest’ultimo si presenta calle Acacias e minaccia l’inserviente per ottenere denaro. Leonor e Liberto sospettano che Susana e Rosina stiano nascondendo loro qualcosa sulle lezioni di disegno di don Venancio. E non sbagliano visto tutto quello che è successo nelle ultime settimane…Lucia intanto continua a fingere con Celia e non le racconta quello che è davvero successo con Telmo…Samuel sta per scoprire quelle che sono le intenzioni di Cesario, che cosa farà? Lo fermerà oppure gli farà del male? Un altro omicidio non sarebbe troppo per Acacias 38?

Non ci resta quindi che darvi appuntamento alla puntata di Una vita in onda domenica 24 novembre 2019 su Canale 5.