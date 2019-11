Beautiful anticipazioni: è guerra tra Taylor e Hope, chi la spunterà?

Brooke e Hope non avrebbero mai pensato che la loro discussione sarebbe stata interrotta dall’arrivo del padre di Zoe e invece…A quanto pare Taylor ha un nuovo alleato, ma quelle che sono le reali intenzioni di Reese le scopriremo di certo solo nelle prossime puntate di Beautiful, che saranno imperdibili! Ma torniamo alla puntata di Beautiful in onda domani 24 novembre 2019, che cosa succederà nella puntata della domenica? Come avrete visto Hope non ha nessun dubbio: vuole Taylor fuori dalla vita di Kelly, solo così facendo lei potrà ripensare all’idea di essere una allegra famiglia allargata formata anche da Steffy e Liam. Ma se Taylor continuerà a far parte della vita della figlia di Steffy, lei cambierà punto di vista. In questo è stata molto chiara e ha anche voluto mettere i puntini sulle i con Steffy ribadendo quella che è la sua posizione. Nel frattempo a Los Angeles arriva una cattiva notizia per la famiglia di Maya…Scopriamo maggiori dettagli con le anticipazioni, eccole per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 24 NOVEMBRE 2019

Hope non vuole in nessun modo avere a che fare con Taylor. A lei poco interessa quello che pensano Steffy e Liam della donna. La trova pericolosa e non vuole che sua figlia possa in qualche modo avere a che fare con la donna. Anche per questo è molto decisa nelle sue richieste e non vuole che Taylor partecipi alla festa di Natale in casa di Eric. Se ci sarà lei, allora Hope non vi prenderà parte. Steffy però continua a non comprendere perchè Hope vuole mettere queste barriere e ha ovviamente un altro punto di vista.

Nel frattempo Maya deve dare una comunicazione molto importante ai suoi genitori: lei e Rick hanno deciso di chiedere il divorzio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani. Vi ricordiamo che alla domenica si va in onda alle 14 con un episodio seguito poi da Una vita e da Il segreto.

Non ci resta che augurarvi una serena domenica in compagnia delle soap che più amate!