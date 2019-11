Beautiful anticipazioni: Hope vuole Taylor fuori da tutto, la psicologa si vendica in qualche modo?

Cosa succederà nella puntata di lunedì di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni del 25 novembre 2019. Brooke era felicissima di rivedere Maya ma non si immaginava che la modella avrebbe portato delle brutte notizie. Lei e Rick infatti hanno deciso di separarsi. Una notizia che la Logan non si aspettava. Nel frattempo, a proposito di altre decisioni, anche Hope è stata molto chiara con Steffy. Lei vuole che Kelly e la sua sorellina abbiano una vita serena ma in questo progetto di vita non c’è spazio per Taylor. Per cui ci tiene a mettere da subito le cose in chiaro: qualora alla festa di Natale in casa di Eric dovesse esserci anche lei, la giovane Logan non vi prenderà parte. Liam non riesce a comprendere i motivi di questo grande astio di Hope nei confronti di Taylor ma la ragazza non vuole sentire ragioni e va dritta per la sua strada. Steffy è sicuramente delusa perchè non si aspettava questo genere di guerra fatta da Hope e invece…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 NOVEMBRE 2019

Steffy non riesce ancora a comprendere il motivi per i quali Hope provi così tanto astio verso Taylor. Ma è decisa ad andare per la sua strada: lei vuole sua madre in famiglia e lotterà per questo. E visto che forse Hope impedirà alla piccola Kelly di avere una sorellina con cui giocare, lei si farà la sua famiglia, senza che nessuno glielo possa impedire. Per questo Steffy ha deciso di adottare una bambina o un bambino. Vuole che Kelly cresca serena con una sorellina magari da amare. Steffy decide di comunicare a Liam e a Hope la sua decisione…

Nel frattempo Taylor sembra aver trovato in Reese un nuovo alleato. Ma siamo davvero sicuri che il dottore voglia aiutare Taylor senza avere nulla in cambio? Visto il suo passato il suo interesse non sembrerebbe essere molto casuale…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 25 novembre 2019.