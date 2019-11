Una vita anticipazioni: nervi tesi tra Samuel e Telmo, come andrà a finire?

Sta succedendo davvero di tutto nelle nuove puntate di Una vita in onda in questi giorni su Canale 5. Ma il vero problema è che la verità, per quello che riguarda la storia della povera Lucia non è ancora venuta alla luce. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani 25 novembre 2019. Cesario era sul punto di confessare a Telmo tutto quello che sa su Samuel ma alla fine non l’ha fatto. Per Carmen l’arrivo di suo marito ad Acacias 38 segna la fine della sua serenità…

E intanto Samuel compie un passo dietro l’altro, il giusto avvicinamento verso Lucia che adesso si fida davvero di lui e sembra essere pronta a cedere. Samuel la deve sposare al più presto, ce la farà nonostante Telmo? Il sacerdote è un osso duro e non molla…Scopriamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani su Canale 5, appuntamento come sempre alle 14,10.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 NOVEMBRE 2019

Agustina nota che Cesareo è teso e organizza una merenda in suo onore in soffitta; Samuel capisce il malessere del guardiano e decide di affrontarlo, minacciandolo ovviamente di morte.

Telmo nota che Lucia ha stretto amicizia con Alicia Villanueva e tenta di porre rimedio alla scomoda situazione. La Alvarado, intanto, chiede con successo a Celia di ospitare la donna in casa per qualche giorno. Come se non bastasse, Samuel conquista ulteriormente la benevolenza di Lucia prestandole il suo ufficio per eseguire dei lavori di restauro di opere classiche. La ragazza sembra essere davvero entusiasta per quello che sta succedendo nella sua vita. Ha già dimenticato i dubbi e i sospetti che Telmo le aveva fatto venire in merito a Samuel? Sembrerebbe proprio di si…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 25 novembre 2019 su Canale 5.