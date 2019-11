Il segreto anticipazioni: Adela muore per mano di Francisca? La vendetta è spietata

La bomba esplosa durante il matrimonio di Fernando Mesia ha causato delle conseguenze gravissime ma ancora di cose ne devono succedere. Non basta infatti la presunta invalidità di Maria, non basta quello che è capitato a Matias, di cose ne dovranno ancora succedere perchè Francisca vuole a tutti i costi vendicarsi. Mentre Fernando Mesia sembra essersi rassegnato, e sembra voler concentrare tutte le sue attenzioni solo su Maria, Francisca vuole vendicarsi di Severo. Le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 26 novembre 2019 ci rivelano quello che sta per succedere.

Francisca vuole a tutti i costi che Severo soffra come ha sofferto lei e per questo pensa che non deve essere lui a stare male in prima persona, ma vedere qualcuno a lui caro magari proprio morire. Francisca questa volta, come è successo anche in passato, non prova pietà.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 26 NOVEMBRE 2019

Irene e Adela si preparano per il loro viaggio. Carmelo ha delle pessime notizie: il sindaco che li stava minacciando promette di vendicarsi dopo la pubblicazione dell’articolo che parla anche della sua vita privata. Carmelo è molto preoccupato per le conseguenze che questo potrebbe avere…Ma Adela e Irene non temono questa notizia anche perchè il sindaco non è una persona affidabile.

Dopo aver saputo della festa alla Villa, Irene e Adela sono felici di portare il piccolo Carmelito a giocare con i bambini di Maria, pensano che questo possa far bene a tutti. Non immaginano che in realtà dietro a tutto questo ci sia un diabolico piano di Francisca…

Mauricio dovrebbe sabotare la loro macchina ma non ha trovato il coraggio per farlo e confessa a Raimundo quello che Francisca gli aveva ordinato. Ha paura che però la donna possa scoprire come stanno le cose…

Irene e Adela intanto vengono accolte con grande gentilezza da parte di Francisca alla Villa e non comprendono come mai la donna abbia cambiato in modo repentino il suo atteggiamento verso di loro. Ma proprio mentre stanno viaggiando in macchina, l’autista sembra avere dei problemi a gestire il veicolo, che cosa succede?

Le due donne sono vittime di un incidente stradale, che cosa ne sarà di loro?