Beautiful anticipazioni: il Natale in famiglia con un arrivo inaspettato in casa Forrester

Tutto pronto per la festa di Natale: che cosa deciderà Steffy parteciperà? E Hope e Liam andranno alla festa di Natale in casa di Eric? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful ma intanto iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 27 novembre 2019. Che cosa sta per accadere a Los Angeles? Il ritorno di Taylor ha causato un vero e proprio uragano e al momento, solo una persona sembra essere davvero felice per la presenza di Taylor nella sua vita, oltre a Steffy ovviamente. Quella persona è Reese. Il padre di Zoe sembra avere un certo feeling con la dottoressa tanto che i due si sono già baciati in diverse occasioni. E mentre Taylor prova a mettere insieme i tasselli della sua esistenza, anche Steffy prova a voltare pagina pensando di allargare la famiglia con una adozione…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 27 NOVEMBRE 2019

In casa di Eric fervono i preparativi per il Natale. Tra gli altri a tornare anche Maya ma la notizia portata dalla donna ha causato tanta preoccupazione in Brooke che stenta a credere a questo divorzio dopo tutto quello che Rick e Maya hanno fatto per sposarsi e stare insieme…Steffy pensa che dovrebbe stare a casa con sua madre per la festa di Natale e distaccarsi dagli altri, un po’ come ha chiesto anche Hope che non ha intenzione di vedere Taylor in casa di Eric…

Intanto a casa dello stilista arrivano i primi ospiti e sembra essere tutto pronto per il pranzo di Natale in grande stile! E nessuno si aspetta anche un grande ritorno, quello di Bridget! Una bella notizia finalmente per la famiglia che può godersi in modo sereno questo Natale.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 27 novembre 2019 su Canale 5 come sempre alle 13,40.