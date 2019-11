Una vita anticipazioni: Samuel farà espellere Telmo dal suo ordine?

Telmo non ha solo un nemico sulla sua strada ma diverse sono le persone con cui Samuel si è alleato e adesso, far si che Lucia possa tornare a fidarsi di lui non è di certo una cosa semplice. Cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 27 novembre 2019 su Canale 5. Avrete visto nell’ultimo episodio in onda, come Telmo abbia evitato lo scontro fisico con Samuel anche se probabilmente in questo momento avrebbe voluto fargli del male. Cerca però le prove per dimostrare a Lucia che mai avrebbe alzato un dito contro di lei. La ragazza però, dopo aver ricevuto in dono uno studio per ristrutturare le opere d’arte, continua a fidarsi solo di Samuel e pensa a sposarlo…

Non ci resta che scoprire quelle che sono le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani con le ultime notizie da Acacias 38, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 27 NOVEMBRE 2019

Agustina cerca di capire che cosa passi nella testa di Susana ma la sarta, dopo quello che è successo a lei e a Rosina, è indecifrabile anche se è chiaro che stia nascondendo qualcosa…Carmen invece è ancora molto preoccupata per il ritorno di suo marito ad Acacias 38. Raul prova a farle capire che suo padre è diverso ma non sa che in realtà la donna è stata già minacciata. Carmen però non gli dice nulla perchè ha paura che lui non capirebbe…

Alicia ha parlato con Telmo e gli ha rivelato che Samuel non ha nessuna intenzione di arrendersi. Il suo prossimo obiettivo è quello di farlo cacciare dall’ordine. Ma Telmo non riesce ancora a capire i motivi di tutto questo astio e non sa neppure come farà l’Alday a compiere la sua missione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 27 novembre 2019 su Canale 5 come sempre alle 14,10.