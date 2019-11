Beautiful anticipazioni: un regalo sotto l’albero, il nome della figlia di Liam e Hope

E’ tempo di Natale in famiglia e che Natale sarebbe senza la classica festa a casa di Eric? Quest’anno però l’atmosfera è diversa soprattutto per Brooke e Hope. La moglie di Liam ha infatti chiesto a Steffy quello che volesse fare, perchè se Taylor avesse partecipato alla festa, lei non ci sarebbe andata. Cosa succederà adesso? Le anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda domani 28 novembre 2019 ci rivelano quella che è stata la decisione di Steffy ma non solo…Hope e Liam hanno deciso il nome da dare alla piccola e hanno pensato di annunciarlo proprio in occasione del Natale. Se Brooke è triste perchè Maya ha rivelato che lei e Rick si stanno per separare, ritrova il sorriso perchè a Los Angeles, nel giorno di Natale, arriva Bridget. E anche Eric è felicissimo di averla di nuovo in casa. Ma adesso che cosa succederà? Steffy ha parlato con Taylor della festa e ha deciso di cambiare idea. Non è giusto che lei non vi partecipi…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 28 NOVEMBRE 2019

Taylor sembra essere molto vicina a Reese e almeno per il momento, pare aver messo da parte l’astio che prova verso Hope e verso Brooke. Ma il fatto che sua figlia continui a soffrire non la lascia stare serena. Steffy ha deciso di partecipare alla festa di Natale. Hope e Liam nonostante tutto sembrano essere di nuovo sereni anche se entrambi sono stati in qualche modo turbati dalla notizia del divorzio di Maya e Rick. Alla fine però decidono di regalare a tutti una gioia annunciando il nome della bambina. Aspettano una femminuccia e questo lo sappiamo da tempo ma adesso annunciano a tutti quello che sarà il nome della piccola. Hanno deciso di chiamarla Beth.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 28 novembre 2019.