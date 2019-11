Il segreto anticipazioni: se Mauricio è innocente, chi ha manomesso l’auto provocando la morte di Adela?

Un nuovo giallo per il pubblico che segue con passione Il segreto. Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 28 novembre 2019. Avrete visto che sta succedendo davvero di tutto. A Puente Viejo un nuovo dramma: la macchina su cui viaggiavano Irene e Adela ha avuto un incidente e per Carmelo non ci sono buone notizie. Sua moglie purtroppo è morta. Sapete anche che è stata Francisca a ordinare la manomissione della vettura ma Mauricio, d’accordo con Raimundo, ha deciso di non obbedire agli ordini della donna. Se dunque non è stato Mauricio, chi è stato? Potrebbe esser stato Fernando Mesia? L’uomo era il solo ad aver capito che Francisca voleva vendicarsi di Severo puntando su un affetto a lui molto caro…

Non ci resta che scoprire i dettagli per la puntata de Il segreto in onda domani 28 novembre 2019 su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 28 NOVEMBRE 2019

Mauricio non riesce a credere che la macchina di Irene e Adela abbia avuto un incidente nonostante lui non abbia fatto nulla per manometterla. Cerca quindi di sfogarsi con una bevuta ma quando va alla locanda di Prudencio non può fare a meno di notare il feeling che c’è tra i due anche se i ragazzi cercano di nascondere i loro sentimenti.

Elsa pian piano si sta riprendendo. Consuelo ringrazia Matia e Marcela che sono stati vicino a lei ma anche a Elsa e a Isaac in questo momento molto complicato. La speranza di tutti è che Elsa si rimetta il prima possibile. Isaac resta ancora in ospedale al fianco di Elsa non ha intenzione di lasciarla per nessun motivo al mondo.

Marcela parla nella locanda di quello che è successo a Irene e Adela. Antolina sembra essere sconvolta ma in realtà potrebbe fingere…Nel frattempo Mauricio continua a chiedersi chi possa aver aiutato Francisca con la macchina: potrebbe esser stato Fernando Mesia?

Carmelo e Severo sono sotto choc per quello che è successo e adesso vogliono solo una cosa: capire cosa sia davvero successo nel momento dell’incidente, arriveranno alla verità?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 28 novembre 2019 su Canale 5.