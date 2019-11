Beautiful anticipazioni: Hope regala a Liam un baby moon che non scorderanno mai, è l’inizio dell’incubo

Assolutamente da non perdere le puntate di Beautiful in onda nel mese di dicembre 2019 su Canale 5. In questi giorni i protagonisti della soap americana stanno festeggiando il Natale mentre noi in Italia prepariamo gli addobbi in casa. Ma nel periodo natalizio la soap in onda su Canale 5 ci regalerà dei colpi di scena che ci terranno incollati davanti alla tv e potrebbero persino farci andare di traverso il panettone! Vi possiamo rivelare che la story line vedrà Hope e Liam protagonisti! Ma andiamo con ordine e iniziamo dalla trama della puntata di Beautiful in onda domani 29 novembre 2019. Come avrete visto in casa di Eric sono tutti felici e pronti a festeggiare il Natale, tra l’altro è arrivata anche Bridget e il suo arrivo ha portato una ventata di allegria per tutti…

Hope vuole dimenticare le ultime preoccupazioni causate da Taylor e ha pensato a un regalo speciale per Liam ma non sa che questo, sarà l’inizio di un vero incubo per loro. Non ci resta che scoprire i dettagli, ecco per voi le anticipazioni e la trama della puntata di domani 29 novembre 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: HOPE REGALA A LIAM UNA MOON BABY, CHE SUCCEDERA’?

Hope ha pensato che per staccare un po’ e prendere una pausa dopo tutto quello che è successo, lei e Liam potrebbero aver bisogno di una piccola fuga lontano da tutti e da tutto. E visto che è Natale, quale regalo migliore se non un viaggio di coppia per il suo dolce maritino? Hope ha deciso di regalare una sorta di moon baby, un viaggio di nozze in attesa della nascita della loro bambina! Una bellissima idea che Liam accetta di buon grado. Nessuno dei due immagina che però questo per loro, sarà l’inizio di un vero e proprio incubo…

Intanto Taylor sembra essere molto vicina a Reese che si preoccupa per lei. La psicologa non ha dubbi sul fatto che Reese sia solo interessato a lei come donna mentre per Zoe suo padre è solo alla ricerca di un’altra donna da manipolare. La ragazza pensa che Reese voglia solo il denaro di Taylor…

Sarà davvero così? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutto quello che accadrà!