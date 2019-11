Il segreto anticipazioni: Severo e Carmelo scoprono la verità sull’incidente di Adela e Irene? Francisca è nei guai?

Si scoprirà che cosa è successo davvero alla macchina su cui viaggiavano Adela e Irene? Per le due donne ci sarà vendetta? Per il momento sembrerebbe proprio di no visto che anche stavolta il piano di Francisca sembra aver funzionato nel migliore dei modi. Le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 29 novembre 2019 ci rivelano infatti che tutta Puente Viejo si prepara per dire addio per sempre ad Adela. Come è strana la vita: la maestra ha lottato contro una scheggia rimasta nella sua testa e ha vinto, muore invece in un tragico incidente stradale. Ma in realtà di tragico c’è ben poco visto che la macchina sembra proprio esser stata manomessa. Ma se non è stato Mauricio, chi è stato?

Scopriamo qualche dettaglio in più con le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto in onda domani 29 novembre 2019 su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 29 NOVEMBRE 2019

Antolina nonostante tutto quello che è successo a Elsa prova ancora ad avvicinarsi a Isaac e Marcela si arrabbia perchè vuole mettere in chiaro per l’ennesima volta che questo matrimonio non doveva mai essere celebrato e che il falegname ha amato da sempre solo Elsa….Consuelo deve dare a Elsa la tragica notizia: Adela purtroppo è morta.

Antolina vuole dimostrare di essere cambiata ma in realtà è rimasta la perfida donna di sempre. Non a caso, ben sapendo che Elsa e Isaac non sono in casa, si reca in quella che è stata la loro abitazione ma Consuelo sta per stanarla, che cosa succederà?

Raimundo e Mauricio sanno bene che dopo il funerale Severo e Carmelo faranno i conti con la realtà e questi significa che certamente punteranno il dito contro donna Francisca. Maria è molto provata per quello che è successo ad Adela ma quando capisce che per la sua madrina non è lo stesso si infuria e le due hanno una brutta discussione. Fernando approfitta di questo momento e fa capire a Maria che invece lui è molto triste per quello che è successo. Con la morte di Adela ha pensato di nuovo a quello che è successo a Maria Elena ed è triste. Però ha un’dea: potrebbero ricominciare insieme nella residenza comprata dalla sua defunta moglie, lontani da Francisca.

Severo e Carmelo hanno intenzione di indagare sull’incidente e hanno già chiesto a un meccanico di controllare la macchina. Raimundo decide di affrontare la situazione di petto e va da Severo per ribadire che Francisca non ha nulla a che fare con la morte di Adela…