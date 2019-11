Una vita anticipazioni: Celia e Felipe non credono ad Alicia, scoprono l’inganno di Samuel?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 29 novembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap spagnola in onda su Canale 5. Le ultime news da Acacias 38: Celia e Felipe iniziano ad avere dei dubbi sulla vera identità di Alicia e si chiedono come mai faccia parte della vita di Lucia…Telmo non sa più come gestire le sue ricerche, non ha prove per dimostrare quello che dice…Intanto la povera Carmen deve fare i conti con il ritorno di suo marito nella sua vita e le bugie ancora non mancano. A proposito di bugie, Rosina e Susana non hanno ancora parlato al loro maestro della morte del modello…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 29 NOVEMBRE 2019

Raul è sempre più legato al padre Javier, il quale continua a ricattare Carmen pur di ottenere i soldi che le ha chiesto. Stremata dalla situazione venutasi a creare, l’inserviente chiede a Samuel un anticipo sul suo stipendio, ma purtroppo l’Alday – data la sua crisi economica – le dà soltanto 25 pesetas… Il figlio di Carmen pensa che suo padre abbia molto denaro, che sia un uomo d’affari ma non immagina neppure tutto quello che sta succedendo alla sua povera madre…

Samuel ha un annuncio importante da fare che riguarda proprio Lucia e decide di convocare tutti a casa sua. Inigo si rende conto che Rosina e Susana stanno nascondendo qualcosa e ne parla con Leonor anche se non riesce a capire di che cosa si possa trattare…Mentre Samuel parla delle grandi doti di Lucia come restauratrice, Celia inizia a credere che invece Alicia stia mentendo e Felipe, sempre pronto ad ascoltare sua moglie, decide di andare a fondo in questa vicenda per scoprire chi è davvero la donna…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 29 novembre 2019 su Canale 5. Come sempre la soap spagnola ci aspetta alle 14,10 su Canale 5 a seguire poi una nuova puntata di Uomini e Donne.