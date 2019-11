Il segreto anticipazioni: a Puente Viejo due vendette da servire a freddo

Chi ha manomesso la macchina su cui stavano viaggiando Adela e Irene? Per Severo e Carmelo è arrivato il momento di scoprire la verità. Dopo il grande dolore per la morte di Adela, adesso i due cercano vendetta e non si fidano affatto delle rassicurazioni che sono state date loro da Raimundo: Francisca deve per forza avere a che fare con questa storia. Scopriamo quindi quelle che sono le ultime notizie da Puente Viejo con la trama della puntata de Il segreto in onda domenica 1 dicembre 2019.

Raimundo cerca di capire cosa sia successo alla macchina perchè Mauricio non l’ha manipolata ma Severo e Carmelo non hanno dubbi: quello di Adela e Irene non è stato un incidente.

Vi ricordiamo che Il segreto non va in onda al sabato. La soap spagnola ci aspetta domenica pomeriggio su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL PRIMO DICEMBRE 2019

Raimundo ha paura che tutta questa situazione possa nuocere a Maria e per questo, quando Fernando Mesia propone a Maria di lasciare la villa e andare nell’altra residenza, anche lui si mostra favorevole. Francisca invece sembrava scandalizzata da un suo possibile coinvolgimento nella questione della macchina. Quando però scopre che Maria e Fernando andranno via senza neppure chiedere il suo parare va su tutte le furie.

Prudencio e Lola parlano del fatto che Dolores potrebbe mettere in giro le voci su un loro avvicinamento. Mentre per Prudencio non ci sarebbe nulla di male, Lola non vuole assolutamente rendere pubblica la cosa. La ragazza tra l’altro riceve anche un biglietti di Donna Francisca e si mostra molto nervosa perchè ovviamente Prudencio non sa che lei sta lavorando per la Montenegro.

Antolina viene colta sul fatto ma quando Consuelo le dice cosa stia facendo in casa di Elsa dice che è andata lì per mettere in ordine e pulire. Vuole che per il suo rientro Elsa trovi tutto in ordine. Ovviamente sta mentendo.

Elsa riprende conoscenza e il dottore sembra essere fiducioso. Manca un test da fare per capire se Elsa potrà tornare a casa. Isaac è felicissimo e non vede l’ora di tornare a Puente Viejo per festeggiare questa novità.

Severo e Carmelo aspettano gli esiti del rapporto del meccanico per capire che cosa è successo alla vettura e sembra proprio che la macchina sia stata manipolata. Adesso anche loro vogliono vendetta. Che cosa faranno? I due però non immaginano che in realtà a manomettere la macchina è stato Fernando Mesia…

Appuntamento domenica 1 dicembre 2019 con le nuove puntate della soap spagnola. Il segreto ci aspetta alle 16,30 su Canale 5.