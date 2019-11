Una vita anticipazioni: Alicia offre la verità in cambio di una notte di passione con Telmo, il prete cederà?

Celia e Felipe non sono stupidi e hanno capito che Alicia non è chi dice di essere. Per la donna quindi è tempo di andare via da Acacias 38: Samuel è intransigente, non può restare. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda alla domenica. Vi ricordiamo infatti che Una vita non va più in onda al sabato pomeriggio. Ed ecco quindi la trama della puntata di Una vita di domenica 1 dicembre 2019. Vi ricordiamo che andranno in onda due episodi lunghi. Si parte alle 14,30 per poi arrivare alle 15,30 e andrà in onda successivamente anche una nuova puntata dalle 15,30 alle 16,30. Ecco quindi le anticipazioni per i prossimi episodi! Vi auguriamo un sereno fine settimana in compagnia delle soap di Canale 5!

Sta per arrivare una proposta indecente per Telmo, il prete che cosa farà accetterà? Samuel avrà modo di andare avanti con il suo diabolico piano senza che nessuno sospetti nulla?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL PRIMO DICEMBRE 2019

Venancio fa sapere a Susana e Rosina che i genitori vogliono vendicarsi dei colpevoli della morte di Alexis. Samuel informa Lucia del fatto che partirà per qualche giorno per cercare delle nuove opere d’arte; per tale ragioni, lascia alla Alvarado le chiavi di casa.

Celia e Servante diventano i giurati del nuovo concorso di cucina, che prevede un premio in palio di 50 pesetas sborsato proprio dalla signora Alvarez Hermoso. Le domestiche infatti credono che il primo concorso sia stato truccato.

Alicia lascia casa di Celia e Felipe e, dopo averlo incontrato in strada, dice a Telmo che racconterà tutta la verità a Lucia soltanto in cambio di una notte d’amore con lui. Il sacerdote non sa se accettare la proposta indecente. Saputo della partenza di Samuel, Telmo va nell’ufficio di Lucia per parlare con lei. Telmo non sa ancora che cosa fare perchè vuole che Lucia sia salva dalle manipolazioni di Samuel ma andando a letto con Alicia potrebbe compromettere tutto…

Per scoprire quello che succederà appuntamento quindi a domenica con una nuova puntata di Una vita.