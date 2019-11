Beautiful anticipazioni: Reese sacrifica Taylor per salvare Zoe? Un piano diabolico sta per prendere vita

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 1 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio da Los Angeles che ci rivelano la trama del prossimo episodio. Dopo il Natale trascorso in famiglia per la Forrester, arriva il momento della partenza per Liam e Hope che hanno deciso di trascorrere del tempo lontano da tutti e da tutto prima che Beth arrivi nelle loro vite e le cambi per sempre…Da non perdere, come vi abbiamo già detto, tutto quello che succederà in queste puntate di Beautiful perchè sarà fondamentale per la story line che sta per partire e che vedrà proprio Liam e Hope, loro malgrado, protagonisti. Da non sottovalutare neppure la figura di Reese, il padre di Zoe che non è poi il santo che vuole far credere…Scopriamo quindi qualche dettaglio in più con le anticipazioni e la trama di Beautiful di domani, ecco per voi le ultime news.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 1 DICEMBRE 2019

Reese ha molti debiti anche se chiaramente non ne ha parlato con Taylor. Con lei si mostra ancora una volta romantico e tenero. Ma Zoe sa che suo padre non è chi dice di essere ed effettivamente, a causa del suo vizio e della sua passione per il gioco d’azzardo, l’uomo ha diversi debiti. E i suoi creditori non hanno più nessuna intenzione di aspettare che paghi. Vogliono i soldi e iniziare a fare anche delle minacce: se non darà loro il denaro, faranno del male a Zoe…Quali saranno quindi le prossime mosse di Reese, userà la sua amicizia con Taylor per avere il denaro e come?

Liam non pensa che sia il momento giusto per partire visto che la piccola Beth sta per arrivare. Ma Hope invece vuole prendersi del tempo per lei e per la sua famiglia dopo tutto quello che è successo con Taylor. Ancora non sa che questa decisione cambierà la sua vita ma anche quella di Liam…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani come sempre nel pomeriggio di Canale 5 ma con un orario diverso. Si va in onda infatti alle 14,00 visto che è domenica.