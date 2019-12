Beautiful anticipazioni: Hope parte senza Liam e succede qualcosa di sconvolgente

Reese troverà il modo per pagare il suo debito? E questa vicenda come si intreccerà alle altre storie ? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 2 dicembre 2019. Nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5 scopriremo infatti quello che sta succedendo e che succederà nelle puntate di Beautiful in onda a dicembre su Canale 5. Sta per iniziare una story line che ci terrà con il fiato in sospeso e che riguarda Liam e Hope: non perdete le vicende della coppia perchè presto accadrà l’impensabile…Zoe ha capito che suo padre anche questa volta si è messo nei guai e ne parla con Xander ma non sa che stavolta l’uomo ha superato ogni limite…

Ma adesso torniamo alle anticipazioni con la trama della puntata di Beautiful di domani 2 dicembre 2019, appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 DICEMBRE 2019

Liam aveva chiesto a Hope di rimandare il viaggio e di concentrarsi sull’arrivo di Beth visto che manca poco tempo. Ma la ragazza, dopo tutto quello che è successo, vuole prendersi del tempo per lei e per Liam. Ed è per questo che alla fine i due decidono di partire . Ma Liam all’ultimo momento non può prendere lo stesso volo di Hope. Infatti la piccola Kelly ha una visita dal pediatra e Liam deve accompagnare lei e Steffy. Ancora una volta tra Hope e Liam c’è l’altra sua famiglia. In ogni caso Hope parte lo stesso per Catalina mentre Liam le promette che la raggiungerà il prima possibile. Occhio a quello che accadrà tra Reese e Hope nelle prossime puntate perchè sarà fondamentale!

Non perdete quindi la puntata di Beautiful in onda domani e continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati su quello che sta per accadere a Los Angeles! Colpi di scena clamorosi in arrivo vi terranno incollati alla tv per tutto il mese di dicembre.