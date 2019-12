Beautiful anticipazioni: Liam bloccato a Los Angeles mentre Hope è da sola. La catastrofe è imminente

Avrete capito che nelle prossime puntate a Hope succederò qualcosa. Del resto i presupposti ci sono tutti. Un viaggio che non è iniziato sotto una buona stella e che sta per rivelarsi il peggiore nella vita della coppia. Ma che cosa sta per succedere? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 3 dicembre 2019. Avrete visto che Liam all’ultimo momento ha dovuto rimandare il viaggio, o meglio la partenza. Hope infatti ha deciso di recarsi lo stesso a Catalina mentre Liam, chiamato da Steffy, è corso da lei perchè la piccola Kelly non si sentiva molto bene. Nel frattempo Reese continua a essere minacciato dalle persone alle quali deve molti soldi. L’uomo teme che se la possano prendere con Zoe questa volta… Che cosa accadrà adesso? Ecco le anticipazioni per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 3 DICEMBRE 2019

Liam era molto preoccupato per le condizioni di salute della sua bambina ma per fortuna Kelly sta bene, non è successo nulla di grave. Dopo che il pediatra rassicura sie lui che Steffy, Liam decide di prendere il primo volo per Catalina. Hope invece è già partita e adesso aspetta che Liam arrivi e possano trascorrere delle ore insieme per ritrovare la pace. Ma le cose non vanno come lei aveva immaginato. E infatti quando Liam va all’eliporto per prendere il volo, scopre che non si può volare per Catalina a causa delle avverse condizioni meteo. Hope è da sola, e presto succederà quello che al momento nessuno si aspetta…

Reese continua intanto a pensare a una soluzione per ripagare il suo debito. E non perdete di vista questa story line perchè molto presto si intreccerà con un’altra vicenda che terrà banco per mesi…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5.