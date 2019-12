Il segreto anticipazioni: Mauricio si prende una pallottola ma le vendette non sono ancora finite

E alla fine Mauricio, ancora una volta, ha salvato donna Francisca. La furia di Carmelo è indomabile e il sindaco, dopo la morte di sua moglie vuole solo una cosa: farsi vendetta. Per questo ha deciso di agire da solo, di farsi giustizia per quello che è successo ad Adela ma le cose non sono andate come si aspettava. Le anticipazioni de Il segreto ci rivelano infatti che Francisca, anche questa volta si è salvata. Nella puntata de Il segreto in onda domani 3 dicembre 2019, vedremo come Francisca anche questa volta se l’è cavata. E’ strato il suo fido braccio destro a prendersi la pallottola che era indirizzata a lei. Che cosa accadrà quindi adesso? Pare non ci siano prove per dimostrare che è stato Carmelo a sparare, che ne sarà di lui? Nel frattempo Prudencio si rende conto che forse Lola nasconde qualcosa ma al momento neppure immagina quale sia il suo grande segreto..

Elsa invece sta meglio mentre Antolina, che cerca di dimostrare di essere cambiata, in realtà spera che muoia e che possa stare di nuovo con Isaac.

Scopriamo i dettagli con le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto di domani 3 dicembre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 3 DICEMBRE 2019

Raimundo, dopo aver messo in salvo sua moglie e Mauricio, va subito da Maria e Fernando. Parla con entrambi e consiglia a Maria, almeno per il momento di mandare Esperanza e Beltran in collegio. Non possono rischiare che i bambini paghino senza avere colpe…

Carmelo, sconfortato per quello che è successo, confessa a Severo tutto quello che ha fatto. Si dice deluso solo per una cosa: non aver centrato il bersaglio. Allo stesso tempo Carmelo e Severo sembrano essere davvero molto stanchi di questa faida che va avanti ormai da anni…

Raimundo vuole che i medici si prendano cura di Mauricio al meglio e per questo lo fa trasferire alla Villa. Francisca è già pronta per la sua vendetta ma l’Ulloa le chiede una tregua. Troppe persone innocenti stanno pagando…

Francisca intanto continua a tramare contro Prudencio e per farlo usa Lola senza che il giovane lo immagini…

Elsa che ha ritrovato le forze, spera di poter tornare a casa il prima possibile. Isaac cerca di far si che Antolina non sia di intralcio. Marcela e Consuelo preparano tutto per il ritorno a casa di Elsa. Anche se sono tristi per la morte di Adela, devono pensare a Elsa che ha superato una prova davvero difficile.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 3 dicembre 2019.