Una vita anticipazioni: Susana e Rosina rischiano di essere accusate di omicidio? Caos ad Acacias 38

Non mancano i colpi di scena per i fans di Una vita e come sempre, succede di tutto in Spagna. Le puntate di Una vita in onda nel mese di dicembre saranno ricchissime di sorprese. Iniziamo dalla trama della puntata di Una vita in onda domani 3 dicembre 2019. Come avrete visto, Samuel sta cercando di conquistare la fiducia di Lucia ma, visto che non ha soldi, sta organizzando delle cose molto discutibili. La ragazza dal canto suo gli crede e non vuole dare retta a Telmo che la mette in guardia…

Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani ci rivelano anche che Susana e Rosina potrebbero essere presto smascherate per quello che è successo al modello. Potrebbero persino rischiare di essere accusate per omicidio anche se in realtà loro non hanno fatto nulla? Rosina cerca di rassicurare Susana e le dice che non potrà succedere nulla, le consiglia di tenere la mente occupata con altro ma non è semplice e presto le due signore riceveranno una notizia che le manderà in tilt…

Ecco quindi le anticipazioni e la trama di domani.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 DICEMBRE 2019

Javier pretende da Carmen i soldi che le ha chiesto; visto che la domestica non è riuscita a procurarglieli, l’Adone pretende di entrare in casa di Samuel Alday al fine di svaligiarla. La domestica sembra decisa a scendere a patti, ma chiede al marito di non coinvolgere per nessun motivo Raul nella questione. Intanto, proprio Samuel ritorna dal suo viaggio e fa vedere a Lucia delle presunte opere d’arte.

Un’inondazione ha distrutto improvvisamente tutte le case dell’Hoyo, procurando anche la morte ad un caro amico d’infanzia di Tano. Celia, una volta appresa l’emergenza e in accordo con Felipe, decide di ospitare alcuni sfollati in casa sua. Telmo pensa che le opere d’arte portate da Samuel ad Acacias 38 non sia originali…

Agustina, visto che Susana si comporta in modo molto strano, decide di parlare con Liberto. E’ convinta che ci sia qualcosa di strano in sua zia ma non sa che cosa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 dicembre 2019.