Beautiful anticipazioni: Hope entra in travaglio, per la piccola Beth minuti decisivi

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: vi avevamo suggerito di non perdere le puntate di Beautiful in onda la prima settimana di dicembre e lo facciamo ancora. I prossimi episodi regaleranno colpi di scena inaspettati…Ma iniziamo dalla trama della puntata di Beautiful in onda domani 4 dicembre 2019. Come avrete visto Hope è partita per Catalina ma ancora una volta le cose non sono andate come lei aveva previsto. Infatti la piccola Kelly è stata poco bene e Liam ha deciso di accompagnare Steffy alla visita dal dottore. Per fortuna la bambina non ha nulla di preoccupante e Liam ha deciso di prendere il primo volo. Ma non poteva immaginare che tutto è bloccato: a causa delle avverse condizioni meteo infatti, non ci sono voli per Catalina. Liam sta comunicando la notizia a Hope che invece è arrivata ed è da sola…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 DICEMBRE 2019

Tornano puntualissime le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano quello che accadrà domani. Come avrete visto Liam alla fine non ha preso l’aereo per raggiungere Hope. E mentre parla al telefono con lei, la ragazza inizia a sentirsi male. Non si aspettava di entrare in travaglio così presto ma a quanto pare Beth ha deciso di nascere…

Nel frattempo Zoe, ancora molto preoccupata per le prossime mosse di suo padre, si avvicina nuovamente a Xander. Pare che tra i due sia tornato il sereno e lui le promette che tutto andrà bene…

Liam non riesce a credere di essere bloccato a Los Angeles mentre sua moglie potrebbe partorire in un qualsiasi istante ma promette a Hope che farà di tutto per essere presente nel momento in cui nascerà la piccola.

Riuscirà davvero a raggiungere Catalina e come? Lo scoprirete solo continuando a leggere le nostre anticipazioni. I colpi di scena sono assicurati! Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful.