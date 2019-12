Una vita anticipazioni: Samuel trama contro tutti ma Lucia presto inizierà a sospettare

Che cosa succederà nelle puntate di Una vita in onda nel mese di dicembre 2019? Ovviamente i colpi di scena non mancheranno e le nostre anticipazioni ci rivelano tutti i dettagli. Iniziamo dalla puntata di Una vita in onda domani 4 dicembre 2019: che cosa sta per succedere ad Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla Spagna. Samuel sta facendo di tutto per conquistare la fiducia di Lucia ma potrebbe presto compiere dei passi falsi. Carmen continua a essere minacciata da suo marito e ha paura di dire a tutti la verità sulla identità dell’uomo. Ma Fabiana e Cesario sospettano e non sono gli unici; inoltre Raul continua a credere che suo padre sia un uomo di affari, un imprenditore ma non sa che va avanti solo con il denaro che ruba a sua madre…Molto presto però, forse anche lui si rende conto di come stanno le cose. Rosina e Susana, dopo quello che è successo con il modello, continuano a comportarsi in modo assurdo…

E adesso scopriamo la trama della puntata di domani 4 dicembre 2019 in onda alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 DICEMBRE 2019

Un’inondazione ha distrutto improvvisamente tutte le case dell’Hoyo, procurando anche la morte ad un caro amico d’infanzia di Tano. Celia, una volta appresa l’emergenza e in accordo con Felipe, decide di ospitare alcuni sfollati in casa sua. La donna ancora una volta si dimostra molto sensibile e sempre attenta al prossimo. Nonostante queste novità Celia continua a tenere d’occhio Lucia e anche Alicia…

Padre Telmo deve ancora prendere una decisione importante mentre Lucia sembra non voler credere a nessuna delle sue parole. Ma forse presto, succederà qualcosa che farà cambiare idea alla donna…

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Una vita per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.