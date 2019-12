Beautiful anticipazioni: Hope incontra Reese sulla sua strada, è l’inizio della fine

Sta per succedere di tutto a Los Angeles e le prossime puntate di Beautiful sono assolutamente da non perdere. E infatti a dirla tutta, le cose più interessanti accadranno a Catalina, non in città. Hope infatti è da sola ed è entrata in travaglio mentre Liam sembra non poter volare da lei per raggiungerla in questo momento delicato. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Beautiful in onda domani 5 dicembre 2019. Pronti per i grandi colpi di scena? Hope da sola in casa capisce che è meglio recarsi in clinica perchè da sola non potrebbe gestire la situazione ma il maltempo imperversa e tutto diventa più complicato. Inoltre Liam sembra essere bloccato a Los Angeles…Che cosa accadrà? Il maltempo sembra causare dei problemi anche nella clinica dove Hope incontra per la prima volta il padre do Zoe… Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 4 DICEMBRE 2019

Liam non sa davvero che cosa fare, è disperato e pensa che Hope è da sola in questo momento complicato. Non può raggiungerla e decide di chiamare suo padre, forse Bill troverà una soluzione per questa complicata situazione.

Liam si mette in contatto con suo padre e Bill sembra avere una soluzione: potrebbe dargli uno dei suoi elicotteri per raggiungere Catalina ed essere presente al parto. I minuti passano e la situazione per Hope si fa sempre più complicata. La ragazza arriva in clinica dove trova Reese, il dottore sembra essere in difficoltà viste le avverse condizioni meteo…Hope è molto spaventata e ha paura per quello che sta succedendo, non si aspettava che la piccola Beth sarebbe arrivata così presto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 5 dicembre 2019. Vi ricordiamo che la soap questa settimana ci aspetta sia al sabato che alla domenica. Si va in onda anche l’ 8 dicembre, giorno di festa!