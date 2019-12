Una vita anticipazioni: Telmo dimostra che i quadri sono falsi? Carmen arrestata: che ne sarà di lei?

Sta succedendo davvero di tutto ad Acacias 38. E’ infatti arrivato il giorno della rapina in casa di Samuel e alla fine Carmen ha dato le chiavi al marito ma mai avrebbe immaginato che l’uomo avrebbe portato con sé anche Raul. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 6 dicembre 2019 ci rivelano però che la puntata del venerdì sarà ricca di colpi di scena. Javier è arrivato in casa di Samuel armato di una pistola e forse già intenzionato a fare del male a sua moglie. E così senza pensarci due volte ha puntato la pistola contro la donna. Mai avrebbe però immaginato che Raul gli impedisse di sparare contro sua madre, facendo da scudo.

Cosa succederà quindi adesso?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 6 DICEMBRE 2019

Carmen non riesce a credere che suo marito possa aver sparato a Raul. Ma il ragazzo sembra essere morto, a terra, nel salotto di Samuel. Javier però non ha scampo. In casa arrivano subito Cesario con gli uomini della Guardia Civile e Javier viene arrestato. Carmen distrutta dal dolore dovrà rendere conto di molte cose adesso, visto che è stata lei a far entrare in casa i due uomini e nessuno sa che Raul è suo figlio…E infatti anche lei viene arrestata, dovrà dare molte spiegazioni…

Nel frattempo padre Telmo e Lucia si sono riavvicinati nelle cure da dare ai bisognosi. Il prete ha anche scoperto che le opere portate ad Acacias 38 da Samuel non sono vere e adesso vuole trovare il modo per raccontare tutta la verità a Lucia.

Susana parlando con Lolita prova a cercare di capire se abbia visto qualcuno di sospetto aggirarsi nei pressi della sartoria, vuole infatti capire che le abbia mandato il biglietto con le minacce…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 6 dicembre 2019 su Canale 5. Una vita poi ci aspetta domenica, con un’altra imperdibile puntata lunga nel pomeriggio dell’8 dicembre 2019.