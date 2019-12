Il segreto anticipazioni, si torna domenica: Maria scoprirà che Fernando le ha mentito e che potrebbe camminare?

Tutti i nodi sono venuti al pettine: non è vero che Maria potrebbe non camminare, per lei infatti ci sarebbero delle speranze ma Fernando Mesia ha deciso di pagare il dottore. Il suo scopo è chiaro: vuole che la ragazza dipenda in tutto e per tutto da lui. E’ chiaro che è stato davvero lui a organizzare la bomba al matrimonio e a fare del male ad Adela in modo che Maria si allontanasse da sua nonna…Le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domenica 8 dicembre 2019 ci rivelano quindi quello che sta per succedere! Come reagirà Maria di fronte alle parole del dottore? Che cosa farà adesso si rassegnerà?

Fernando ha pagato il medico e lo ha ringraziato per quello che ha fatto, adesso deve solo occuparsi di Maria e continuare a stare al suo fianco…Vediamo quindi le anticipazioni per la puntata de Il segreto dell’8 dicembre 2019. Vi ricordiamo che anche questa settimana al sabato non si andrà in onda.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA 8 DICEMBRE 2019

Maria è molto provata dopo la notizia data dal medico, Fernando la consola come meglio può.

Elsa deve stare a riposo: il medico è stato molto chiaro con lei. Ma il fatto che Antolina sia ancora in paese sta destabilizzando tutto. E infatti, proprio nel corso di una accesa discussione che vede la moglie di Isaac protagonista, Elsa sembra sentirsi male. Ha la febbre e questo per lei non va bene viste le sue condizioni di salute…

Lola non sa più come gestire il suo rapporto con Prudencio visto che sta facendo il doppio gioco. L’Ortega dal canto suo non sembra essere disposto a dare il prestito alla persona mandata da Francisca ( e lui ignora almeno per il momento tutto).

Raimundo dopo aver parlato con Irene sembra essere sempre più vicino alla soluzione. Ci deve essere Fernando Mesia dietro tutto, non ci sono dubbi. E adesso Raimundo vuole anche scoprire se davvero sua nipote sta male come il medico portato in paese dal Mesia le ha detto…Le condizioni di salute di Mauricio intanto sembrano migliorare, il capomastro dopo essersi beccato la pallottola destinata a Francisca sembra stare meglio…

Vi ricordiamo che Il segreto ci aspetta domenica pomeriggio alle 16,30 a seguire vedremo una nuova puntata di Domenica Live.