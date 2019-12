Una vita anticipazioni: Rosina e Susana minacciate dagli Escalona? Ad Acacias 38 continuano i fatti strani

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata di domenica 8 dicembre 2019? Vi ricordiamo che anche questa settimana Una vita non va in onda al sabato. La soap di Canale 5 infatti ci aspetta domenica 8 dicembre, dopo Beautiful mentre al sabato potremo vedere una puntata speciale di Amici 19.

Ancora sangue ad Acacias 38: il piano di Javier non è andato come Carmen sperava e alla fine a pagarne le conseguenze è stato il figlio della donna che è stato colpito da suo padre…Susana continua a ricevere delle minacce e non sa più come gestire la cosa. Che accadrà nella puntata di domenica? Ecco le anticipazioni con le ultime news da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA 8 DICEMBRE 2019

Dopo aver ferito Raul con un colpo di pistola, Javier viene arrestato dal commissario Mendez per il tentato furto a casa di Samuel; dopo ciò, Carmen si avvale dell’aiuto di Servante e Fabiana per convincere Mendez dell’innocenza di Raul nel reato che è stato eseguito da Adone. Per Carmen le cose sono molto complicate perchè lei non aveva detto a nessuno chi fosse davvero il ragazzo…

Felipe perde l’importante causa della Marchesa di Diana e teme per la sua carriera professionale. Susana continua a ricevere lettere intimidatorie dagli Escalona; esausta per via della situazione venutasi a creare, la sarta chiede a Rosina di pagare la cifra richiesta dai ricattatori, anche se Liberto inizia a sospettare qualcosa.

Tra gli abitanti dell’Hoyo si diffonde brevemente un’epidemia e Telmo, nonostante le perplessità di Ursula, decide di accoglierli in parrocchia. Leonor viene investita da una bicicletta, così Rosina sospetta che dietro lo strano incidente ci siano gli Escalona. Flora e Servante decidono di diventare soci al fine da scattare una serie di fotografie da vendere ai giornali. Lucia continua ad aiutare padre Telmo in parrocchia con gli sfollati e anche Celia si dà molto da fare…Liberto vuole cercare di capire perchè sua moglie e Susana siano così tanto strane nell’ultimo periodo…

Tutto questo e molto altro nelle due puntate di Una vita che ci aspettano domenica 8 dicembre 2019 dalle 14,30 alle 16,30. Anche questa domenica due ore in compagnia della amatissima soap spagnola!