Beautiful anticipazioni della domenica: Beth nasce morta, per Liam e Hope inizia un incubo. Ma è davvero questa la verità?

Liam alla fine ce l’ha fatta ed è arrivato a Catalina…Ma non sa che in ospedale stanno succedendo delle cose molto strane e neppure Hope ovviamente può immaginare quello che è accaduto. Una cosa è certa: Reese sarà protagonista assoluto di quello che sta accadendo…Nel frattempo Brooke è molto agitata perchè sa che sua figlia sta per partorire ma non si può volare per Catalina…Nel frattempo in ospedale Hope si prepara alla nascita della sua bambina…Ma che cosa succederà davvero? Scopriamo i dettagli con la trama della puntata di Beautiful in onda domani 8 dicembre 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 8 DICEMBRE 2019

Sarà molto complicato capire quello che è successo davvero il giorno in cui la piccola Beth è nata. Nella clinica quel giorno c’è anche un altro parto…E questo sarà fondamentale perchè da qui prenderà il via una story line ricca di colpi di scena…

Nella puntata di domenica 8 dicembre 2019, vedremo quello che succederà. Hope, mentre è in compagnia di Liam, viene informata del fatto che sembra non esserci battito, non si capirà bene quello che sta per succedere. Sta di fatto che, dopo il parto, Hope avrà modo di abbracciare sua figlia ma per lei ci sono notizie devastanti. La bambina infatti è nata morta. Almeno questo è quello che il dottore e la dottoressa che poi ha assistito Hope nelle ultime ore, dicono a Liam e a sua moglie che sono sotto choc. Hope abbraccia la bambina tra le sue braccia ma è sotto choc …Non riesce a capire quello che sia successo, come sia possibile che la sua bambina sia nata morta…Liam purtroppo è costretto a dare la notizia anche a Brooke e a suo padre. Bill, la Logan e Ridge non sono ancora arrivati a Catalina ma apprendono la drammatica notizia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di domenica dell’8 dicembre 2019.