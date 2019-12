Beautiful anticipazioni: Beth è davvero nata morta? Il mistero arriva a Catalina

Liam e Hope sono sotto choc, ancora non si capacitano di quello che è successo e non riescono a mettere insieme i pezzi di un puzzle che ormai si è distrutto. Sognavano di avere una famiglia perfetta e invece tutto si è trasformato in un incubo. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 9 dicembre 2019. La settimana di Beautiful si apre con la bruttissima notizia: Liam e Hope hanno perso la loro piccola Beth. Pare che Hope abbia partorito, anche se lei non ricorda molto di quanto successo, e la bambina sia nata ma ci siano state delle complicazioni. La bambina pare essere nata morta. Ma come stanno davvero le cose? I fans della soap inizieranno subito a dubitare del fatto che la figlia di Liam e Hope non sia davvero morta e non avranno tutti i torti a farlo. Questa story line, ricca e intricata, darà il via a una serie di vicende che terranno il pubblico incollato davanti alla tv per lungo tempo! E possiamo dirvi, come del resto avrete già capito, che una delle figure chiave in questa vicenda sarà Reese. Il padre di Zoe, che ha un debito notevole, potrebbe aver fatto qualcosa per soldi…Ma cosa e per chi? E’ ancora presto per parlare di tutto questo…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 DICEMBRE 2019

Dopo la puntata in onda nel giorno dell’Immacolata, torna domani una nuova imperdibile puntata di Beautiful. Liam e Hope abbracciano per l’ultima volta la piccola Beth. Hope non riesce a credere che la sua bambina sia nata morta e non si capacita per quello che è accaduto. La ragazza probabilmente si sente anche in colpa perchè è stata lei a voler andare a Catalina. Forse se fosse stata a Los Angeles tutto questo non sarebbe successo…

Ridge, Brooke e Bill stanno per arrivare alla clinica ma ancora non sanno quello che è successo. E purtroppo quando arrivano, invece che essere felici per la nascita della loro nipotina, devono fare i conti con il dramma. La bambina infatti è morta. La piccola Beth non c’è più. Sono tutti sotto choc e cercano di capire, anche parlando con Reese, quello che è successo davvero…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 9 dicembre 2019.