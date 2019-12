Il segreto anticipazioni: Raimundo e Irene scoprono tutte le bugie di Fernando Mesia prima che sia troppo tardi?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica 9 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Come avrete visto di recente a Puente Viejo è successo di tutto: dalla morte di Adele si sono innescate una serie di reazioni che hanno portato Raimundo a cercare risposte lontano dalla Villa. Parlando con Irene il nonno di Maria si è reso conto che forse Fernando Mesia è la sola persona che avrebbe tratto vantaggio da tutta questa vicenda…Nel frattempo Antolina organizza la sua vendetta contro Elsa: vuole vederla morta, che cosa farà?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 DICEMBRE 2019

Mauricio sta meglio e adesso cerca di capire, insieme a Raimundo, quello che è successo il giorno della sparatoria. Ricorda di non aver visto il cecchino ma ha solo capito che Francisca era in pericolo ed è intervenuto.

Irene parlando con Matias cerca di capire se ci siano delle novità relative all’identità di chi ha sparato a Donna Francisca o meglio a Mauricio che si è messo sulla traiettoria. Per il momento però non si hanno delle risposte. Irene spera che questa guerra finisca il prima possibile per il bene di tutto.

Raimundo pensa che Irene sappia che cosa sia successo mentre Meliton, una delle poche persone a conoscere la verità, spera che Carmelo non finisca nei guai. Lola è stata pagata da Francisca per far si che Prudnecio accettasse di dare un prestito senza molte certezze. Ma alla fine la ragazza, contrariamente a quello che le aveva ordinato donna Francisca, dice a Prudencio di non dare questo prestito.

Fernando, rendendosi conto che Maria è amareggiata per la partenza dei suoi figli, le suggerisce di andare a trovarli. Lui potrà fare qualsiasi cosa per renderla felice e starà sempre al suo fianco. Elsa, che ha ancora la febbre molto alta, cerca di rassicurare tutte le persone che sono al suo fianco sulle condizioni di salute e minimizza. Antolina continua a fingere ma Isaac la caccia in malo modo di casa. E così la donna getta la maschera e con Dolore si confessa: se Elsa morisse, lei potrebbe tornare di nuovo con Isaac…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 9 dicembre 2019.