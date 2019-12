Una vita anticipazioni: continuano le minacce, Susana e Rosina ne usciranno?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 9 dicembre 2019? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Negli ultimi episodi ad Acacias 38 è successo davvero di tutto: Carmen è stata arrestata dopo aver fatto entrare in casa di Samuel suo marito che ha sparato a Raul; Susana e Rosina iniziano a ricevere delle minacce…Telmo si prende cura degli sfollati ma cerca anche il modo di far capire a Lucia che Samuel si sta prendendo gioco di lei…Samuel, rendendosi conto del fatto che Lucia negli ultimi giorni si è avvicinata a Telmo, per via delle cure da dare agli sfollati, chiede a Felipe di intervenire. Telmo, Ursula e Lucia si preparano invece a dividere gli sfollati: c’è bisogno di separare gli infermi dalle persone sane per evitare il rischio del contagio…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 DICEMBRE 2019

Ci sono buone notizie per Carmen! Raul infatti sta meglio. La domestica può finalmente riportare suo figlio a casa e raccontare a tutti come stanno davvero le cose e perchè è stata costretta a mentire per tutto questo tempo…Fabiana cerca di starle vicino perchè comprende il dolore di una madre…

Nel corso di un’omelia, Telmo esorta tutti gli abitanti di Acacias ed essere generosi con gli sfollati dell’Hoyo. All’esterno della sartoria, viene appeso un ritratto di un uomo privo di vestiti; dopo averlo strappato, Rosina e Susana scoprono dietro lo stesso l’ennesima scritta intimidatoria: per non essere denunciate, dovranno eseguire il pagamento richiesto entro cinque giorni. Flora e Servante iniziano a parlare della possibilità di aprire insieme una attività e pensano al mondo della fotografia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di lunedì 9 dicembre 2019…Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli su quello che accadrà nelle prossime puntate di Una vita in onda come sempre su Canale 5 alle 14,10.