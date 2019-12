Il segreto anticipazioni: nasce l’alleanza tra Irene e Raimundo per fermare Fernando Mesia

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 10 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano proprio quella che sarà la trama della prossima puntata della soap. Avrete capito ormai che Raimundo e Irene sono convinti del fatto che, dietro agli ultimi tragici accadimenti, ci sia la mano di Fernando Mesia. Iniziano a credere che sia stato lui a piazzare la bomba e pensano persino che il fidanzamento con la povera Maria Elena era solo una macchinazione…Adesso però devono essere cauti e trovare le prove di cui hanno bisogno senza farsi scoprire da Fernando. Il Mesia nel frattempo ha corrotto il medico che ha incontrato Maria e la ragazza pensa che non potrà mai più tornare a camminare ma in realtà anche questo è solo un altro grande inganno…

Cosa succederà adesso a Puente Viejo? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 10 DICEMBRE 2019

Lola decide di non eseguire gli ordini di Francisca, mentre lei incontra la Montenegro, Marcela sta per vederle ma alla fine non succede niente. Prudencio dal canto suo continua a essere sospettoso ma non sa come comportarsi. Incontra comunque l’uomo al quale dovrebbe dare il grosso prestito, oltre 50 mila pesetas. Non immagina che dietro a questa storia ci sia lo zampino di Francisca. In ogni caso il ragazzo sembra non essere disposto a concedere questo prestito.

Irene chiede anche l’aiuto di Meliton per trovare le prove che possano dimostrare che la guerra tra Severo e Francisca è stata causata dalle azioni di una terza persona, in particolare Fernando Mesia. Raimundo cerca inoltre di capire chi è questo dottore che sua nipote avrebbe incontrato visto che alla fine nessuno lo ha visto realmente e non si fida più del Mesia…

Nel frattempo Francisca continua le sue indagini perchè vuole scoprire chi le ha sparato. Isaac deve allontanarsi per qualche ora ma non vorrebbe lasciare Elsa da sola. La Laguna ha una nuova crisi…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 10 dicembre 2019. Appuntamento come sempre alle 16,10 circa su Canale 5.